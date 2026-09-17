베선트 "중국과 AI '공통 위험' 논의 열려 있다"

AI 핵심 요약beta
- 스콧 베선트는 16일 중국과 AI 위험 논의에 열려 있다고 했다
- 베선트는 20일 뉴욕서 허리펑과 최종 실무 회담을 연다
- 트럼프는 AI 감속론에 반대하며 중국과 경쟁 우위를 강조했다
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중국 "AI 감속론, 미국 AI 기술 우위 유지 위한 신냉전 접근"
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 16일(현지시간) 이번 주말로 예정된 중국과의 회담에서 인공지능(AI)의 공통 위험(shared risks)에 대해 논의할 용의가 있다고 밝혔다고 미국 매체 악시오스가 보도했다.
베선트 장관은 오는 20일(현지시간) 뉴욕에서 허리펑 중국 국무원 부총리가 이끄는 중국 대표단과 고위급 회담을 가질 예정이다. 이번 회담은 오는 24일 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 시진핑 중국 국가주석을 맞이하기 전 진행되는 최종 실무 협상이다.
악시오스는 이날 베선트 장관이 중국 대표단과의 회담과 관련해 전달한 성명을 소개했다.
베선트 장관은 성명에서 "미국은 여전히 AI 분야의 선두 주자로 남아 있다"며 "우리는 공통 위험을 피하고 양국 시스템의 분열을 막기 위한 논의에 열려 있다"고 밝혔다. 이어 "이번 논의에 오픈웨이트(open-weight) 모델과 클로즈드웨이트(closed-weight) 모델이 모두 포함될 것으로 기대한다"고 말했다.
오픈웨이트는 AI 모델의 학습 결과물인 가중치(weight)를 외부에 공개해 이용자가 내려받아 자체 환경에서 실행하거나 허용된 라이선스 범위에서 수정·활용할 수 있도록 한 형태다.
클로즈드웨이트는 모델의 가중치를 공개하지 않고 이용자가 서비스나 API 등을 통해 모델을 사용하도록 하는 방식이다. 오픈AI의 챗GPT, 앤스로픽의 클로드, 구글의 제미나이 등이 대표적이다.
베선트 장관의 발언은 오픈웨이트와 클로즈드웨이트를 포함한 AI 전반의 위험 문제를 중국과 논의할 수 있다는 뜻으로 풀이된다.
◆ 오픈·클로즈드웨이트 포함 AI 위험 중국과 논의 가능
이는 트럼프 행정부가 그동안 중국과의 AI 경쟁 등을 이유로 AI 개발 속도를 늦추자는 요구에 부정적인 입장을 보여온 가운데 나온 발언이다.
트럼프 대통령은 최근 AI가 인류에 미칠 위험을 우려하며 앤스로픽 등 AI 선도 기업들이 제안하고 있는 'AI 발전 속도 조절'에 대해 "그렇게 하면 기뻐하는 것은 오직 중국뿐"이라며 반발해왔다.
그는 "AI에서 승리하는 자가 모든 것을 승리한다"며 "우리는 중국과 다른 모든 국가를 앞서고 있으며 앞으로도 계속 앞서 나갈 것"이라고 말했다.
미국 내 'AI 개발 감속론' 반대론자들도 미국이 개발 속도를 늦추는 동안 중국 역시 AI 개발 속도를 늦출 것인지에 대해 회의적인 목소리를 내고 있다.
'AI 개발 감속론'을 주장하고 있는 앤스로픽의 다리오 아모데이 CEO도 지난 12일(현지시간) 자신의 칼럼에서 미국의 AI 감속에는 중국이라는 제약이 있다며, 미국이 지나치게 속도를 늦출 경우 중국이 AI 분야에서 앞설 수 있고 이는 국가안보 위험으로 이어질 수 있다고 지적했다.
아모데이는 이에 따라 첨단 AI 칩과 반도체 장비의 대중 수출 제한 등을 통해 미국이 중국에 대한 AI 기술 우위를 먼저 확대할 필요가 있다고 주장했다. 이를 통해 확보한 여유를 활용해 AI 발전 속도를 안전하게 조절하는 한편, 중국과도 AI 안전과 개발 속도에 관한 국제적 합의를 마련해야 한다는 주장이다.
이에 대해 중국은 AI 안전의 필요성에는 동의하지만 중국을 먼저 억제한 뒤 협상하자는 방식에는 반대하고 있다.
중국 관영 글로벌타임스는 지난 14일 아모데이의 제안에 대해 AI 발전을 기술 장벽으로 억제하고 미국의 우위를 유지하려는 'AI 냉전식 접근'이라고 비판했다.
smlee@newspim.com