[오늘의 정치일정] 9월 17일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 14일 IEA 사무총장을 접견했다
- 외교·통일·국방 장관은 국회 일정과 출장에 나섰다
- 여야 지도부는 회의·의원총회 뒤 본회의에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 '파티 비롤' 국제에너지기구(IEA) 사무총장 접견
<외교부>
-장관
미국 출장
-1차관
10:00 국회 외통위 전체회의
-2차관
10:00 국회 외통위 전체회의
<통일부>
-장관
09:00 '한반도 평화공존 3대 청사진 : 평화체제로의 여정, 종합학술회의' 기조연설
10:00 외통위 전체회의 참석
-차관
15:00 추석 계기 취약계층 북향민 격려 방문
<국방부>
-장관
10:00 법사위 전체회의
14:00 국회 본회의
-차관
13:30 제18회 도박중독 추방의 날 기념식
<국가보훈부>
-장관
09:00 상이군경회 중앙대의원 연찬회
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
10:00 미디어공공성강화TF 1차 회의(국회 본관 당대표회의실)
11:00 청년미래연석회의 1차 회의(국회 본관 당대표회의실)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
13:30 의원총회
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의 (국회 본관 228호)
13:20 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 (국회 본관 228호)
10:00 외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)
13:20 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
10:00 개혁신당이 다시 살아나기 위해 필요한 첫 번째 쇄신안 발표(개혁신당 대회의실, 본청 170호)
-천하람 원내대표
07:30 CBS-R 박성태의 뉴스쇼 출연
14:00 본회의(국회 본회의장)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 최고위원회 (국회 본관 회의실 224호)
13:45 호르무즈 파병 반대 개혁진보 4당 피켓팅(로텐더홀)
14:00 본회의
-김준형 원내대표
09:30 최고위원회 (국회 본관 회의실 224호)
10:00 외교통일위원회 전체회의(본관401호)
12:10 MBC라디오 <손석희의 12시> 출연
13:00 타지키스탄 대통령-국회의장 면담(본관 316-1호)
13:45 호르무즈 파병 반대 개혁진보 4당 피켓팅(로텐더홀)
14:00 본회의