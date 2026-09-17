유럽증시, 유가 숨고르기에 반등…스톡스600 0.46%↑

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연준 결정 앞두고 채권 금리도 진정…"기술적 과매도 신호"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 유럽 주요국 증시가 16일(현지시간) 이틀간의 내림세를 끊고 반등했다. 국제 유가 상승세가 주춤하면서 위험 선호가 살아났고, 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 결정을 앞두고 채권 금리도 진정된 영향이다.

범유럽 스톡스600 지수는 전장보다 2.91포인트(0.46%) 오른 637.09에 거래를 마쳤다. 독일 DAX 지수는 135.47포인트(0.53%) 상승한 2만5537.75, 프랑스 CAC40 지수는 50.31포인트(0.62%) 뛴 8140.59를 기록했다. 영국 FTSE100 지수는 30.34포인트(0.28%) 오른 1만688.47, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 413.93포인트(0.80%) 상승한 5만1969.12로 마감했다. 스페인 IBEX35 지수는 79.90포인트(0.41%) 오른 1만9635.80이었다.

반등의 출발점은 유가다. 중동 공급 차질이 이어지는 가운데서도 미국 원유 재고가 예상보다 크게 늘었다는 소식에 국제 유가는 1% 가까이 하락했다. 브렌트유는 배럴당 105달러까지 내려왔다.

업종별로는 에너지가 스톡스600에서 가장 크게 밀렸다. 반면 연료비 부담이 줄어들 것이라는 기대에 여행·레저 업종이 1.2% 올랐다. 유틸리티가 가장 좋은 성과를 냈고 금속 가격 상승에 광산주도 강세를 보였다. 은행주는 0.5% 올라 전날 낙폭을 일부 만회했다. 자동차 업종은 베렌버그가 지프와 피아트 모회사인 스텔란티스를 하향 조정하면서 지수 내 최하위를 기록했다.

채권 금리도 여러 달 만의 고점에서 물러섰다. 영국 단기 국채 금리는 지난 5월 20일 이후 가장 큰 하루 낙폭을 기록하며 다른 지역보다 가파르게 떨어졌다.

유럽 증시는 8월 사상 최고치를 찍은 뒤 고전해 왔다. 에너지 가격 상승이 물가와 성장 우려를 자극하면서 매도세가 이어져 지수 가치의 4%가 날아갔다. 이 과정에서 가격 변동 속도를 재는 상대강도지수(RSI)는 조정이 너무 빠르고 과했음을 시사하는 수준에 근접했다.

TD증권의 칼 둘리 EMEA 주식 트레이딩 총괄은 "유럽이 3월 이후 처음으로 기술적 과매도 신호를 냈다"며 "단기적으로 위험자산의 경로는 다시 위쪽으로 향하는 느낌"이라고 말했다.

투자자들의 시선은 이날 연준 결정에 쏠렸다. 연준은 유럽 증시 마감 후 기준금리를 0.25%포인트 인상했다.

XTB의 캐슬린 브룩스 리서치 디렉터는 "연준이 금리를 올리기 전에 관망하는 것도 합리적이지만, 그동안 물가에 대해 강경하게 말해 왔다"며 "행동하지 않으면 신뢰도가 타격을 입을 수 있다"고 지적했다. 그는 "우리가 보기에 워시 의장은 금리 문제에서 스스로를 구석으로 몰아넣었다"고 덧붙였다.

W1M웰스매니지먼트의 빌 디닝 최고투자책임자(CIO)는 "인상이 나온다면 장기 채권시장이 어떻게 반응하는지 보는 것이 중요할 것"이라고 말했다. 그는 10년물 금리 5.5%를 주식에 부담을 주는 수준으로 봤다.

유럽중앙은행(ECB)은 지난주 올해 두 번째 인상을 단행했고, LSEG 데이터 기준 시장은 연말까지 25bp 추가 인상을 예상하고 있다. 다만 유로존 임금 상승세가 지난 분기 다시 둔화했고 임금 협상 결과도 내년 완만한 반등에 그칠 것으로 나타나 물가가 통제되고 있다는 안도감을 줬다.

영국에서는 8월 물가 상승률이 7월 2.9%에서 3.1%로 올랐다. 영란은행(BOE)은 17일 금리를 동결할 것으로 예상된다.

반도체 소재 업체 소이텍은 13.4% 급등해 스톡스600에서 가장 큰 상승폭을 기록했다. JP모간이 투자의견을 중립에서 비중확대로 올리고 목표주가를 두 배 넘게 높인 영향이다.

영국 주택건설업체 배럿레드로는 연간 조정 세전이익이 5억7280만 파운드(약 7억7150만 달러)로 시장 예상을 웃돌면서 11.7% 올랐다. 다만 2027년 6월로 끝나는 회계연도 주택 준공 목표는 하향 조정했다.

팬아프리칸리소시스는 연간 매출이 두 배 넘게 늘었다고 밝히며 5.5% 상승했다. 영국 방산·엔지니어링 기업 밥콕인터내셔널은 연간 전망을 유지해 2.8% 올랐다.

한편 터키 보르사이스탄불100 지수는 5.5% 급락해 거래소가 시장 전체 서킷브레이커를 발동했다. 한 자산운용사가 환매 요청에 응하지 못하면서 터키 투자펀드 업계 전반의 유동성 불안 우려가 번진 결과다.

독일 프랑크푸르트증권거래소 [사진=블룸버그통신]

mj72284@newspim.com