트럼프, 연준 금리 인상하자 "美 금리 1% 또는 그 이하여야"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 16일 미국 금리를 1% 이하로 낮춰야 한다고 했다.
- 연준이 기준금리를 0.25%포인트 올려 3.75~4.00%로 결정했다.
- 트럼프는 추가 인하를 압박했고 연준은 연내 추가 인상을 시사했다.
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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 연방준비제도(Fed,연준)의 기준금리 인상 직후 미국 금리를 1% 또는 그 이하로 낮춰야 한다고 재차 주장했다.
트럼프 대통령은 16일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "미국의 금리는 1% 또는 그 이하여야 한다"며 "미국은 단연 세계 최고의 신용을 갖고 있고, 새로운 투자로 호황을 누리고 있다"고 썼다.
트럼프 대통령은 이어 미국이 무역적자를 기록하는 국가들과의 교역을 중단할 경우 연간 최소 1조5000억달러를 벌 수 있다고 주장했다. 그는 "적자(Deficit)는 단지 손실(Loss)을 뜻하는 멋진 단어일 뿐"이라며 "우리는 전 세계 거의 모든 국가를 떠받치고 있으며, 이는 더 이상 계속될 수 없다"고 썼다.
그러면서 "미국의 금리를, 그것도 신속하게 낮춰야 한다"고 재차 촉구했다.
트럼프 대통령은 그동안 연준의 금리 인하를 지속적으로 요구해 왔다. 이달 초에는 연준이 금리를 낮추지 않을 경우 미국이 여러 국가와의 교역을 중단할 수 있다는 취지의 발언도 내놓았다.
다만 이날 트럼프 대통령의 게시물에는 케빈 워시 연준 의장을 직접 비판하는 내용은 포함되지 않았다. 워시 의장은 이날 트럼프 행정부의 금리 인하 압박과 관련한 질문을 받았지만 구체적인 언급을 피했다.
◆ 연준, 기준금리 3.75~4.00%로 인상
연준은 이날 기준금리를 0.25%포인트 인상해 3.75~4.00%로 결정했다. 연준이 금리를 올린 것은 2023년 7월 이후 처음이다.
연준은 올해 추가 금리 인상 가능성도 제시했다. 물가 상승률이 여전히 목표치인 2%를 웃도는 가운데 인플레이션 압력이 예상보다 오래 지속되고 있다는 판단에 따른 것이다.
워시 의장은 이날 금리 결정 이후 인플레이션이 "너무 높고 너무 오래 지속되고 있다"고 평가하며 연내 추가 인상 가능성을 시사했다.
kwonjiun@newspim.com