디즈니, 카카오엔터와 'K컬처 펀드' 만든다

AI 핵심 요약beta
- 디즈니코리아가 16일 카카오엔터와 K컬처 펀드 조성에 나섰다
- 한국 콘텐츠와 디즈니 IP를 결합한 10여개 협업을 추진한다
- K팝·K헤리티지·K팬덤믹스로 한국 사업 확장에 속도를 냈다
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K팝, K헤리티지, K팬덤 3대 전략 추진
한국 콘텐츠와 IP 결합해 경험 혁신
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 월트디즈니 컴퍼니 코리아(이하 디즈니코리아)가 카카오엔터테인먼트와 함께 'K컬처 펀드(가칭)' 조성에 나선다. 한국 콘텐츠와 디즈니 지식재산권(IP)을 결합해 중·장기적으로 10여 개의 협업 프로젝트를 추진한다는 계획으로, 디즈니의 한국 파트너십 확대 전략의 핵심 축으로 꼽힌다.
디즈니코리아는 16일 서울 강남구 도산에서 '디즈니코리아 프랜차이즈 쇼케이스 2027'을 열고 이 같은 내용의 소비재 사업부 전략과 주요 협업 계획을 공개했다. 이 자리에서 'ICONS UNLEASHED: 글로벌 아이콘, K-Wave의 중심이 되다'라는 슬로건 아래, 디즈니 스토리텔링이 한국의 창의성과 만나 만들어낼 가능성을 조명했다. 한국을 아이디어와 협업이 시작되는 주요 거점으로 강조하며, 국내 파트너들과 함께 디즈니 스토리와 캐릭터를 다양한 방식으로 확장해 새로운 소비자 경험을 만들어 나가겠다는 방향성을 공유했다.
월트디즈니 컴퍼니 소비재 사업부는 현재 전 세계 180여 개국의 파트너사들과 약 630억 달러(약 87조 원) 규모의 리테일 비즈니스를 전개하고 있다. 디즈니코리아는 이 사업 모델을 한국에서 확장하기 위한 3대 핵심 전략 키워드로 K팝, K헤리티지, K팬덤 믹스를 제시했다.
먼저 K팝 분야에서는 글로벌 팬덤을 보유한 국내 아티스트 및 엔터테인먼트 기업과의 협업을 확대한다. 카카오엔터테인먼트와의 'K컬처 펀드' 조성이 대표적이다. SM엔터테인먼트와는 디즈니의 대표 브랜드인 마블의 스토리와 여러 아티스트의 세계관을 결합한 새로운 경험을 선보일 예정이다. 하이브와 스타쉽엔터테인먼트 등과도 협업 프로젝트를 기획하고 있으며, 앞서 세계 팬들의 호응을 얻은 지드래곤의 피스마이너스원과 '토이 스토리' 테마 협업이 이 같은 사례로 언급됐다.
K헤리티지 영역에서는 한국의 문화적 자산과 디즈니 IP를 결합해 상품과 경험을 개발하고, 이를 관광 및 지역 경제와 연계하는 협업 모델을 모색한다는 방침이다.
K팬덤 믹스는 한국 팬덤과 디즈니의 글로벌 팬덤을 연결하는 데 초점을 맞춘다. 오는 10월 예정된 '디즈니런'과 '마블런'은 그룹 아일릿의 스페셜 스테이지 등 K팝 공연과 팝업, 미식이 결합된 팬덤 페스티벌로 확장되며, 향후 디즈니의 인기 프랜차이즈와 브랜드로 러닝 행사의 영역을 넓혀갈 계획이다.
김현진 월트디즈니 컴퍼니 코리아 소비재 사업부 총괄은 "한국은 K컬처의 독창성과 글로벌 영향력을 디즈니의 100년 스토리텔링 역량과 접목할 수 있는 매우 특별하고 전략적인 시장"이라며 "한국의 우수한 창의성과 문화적 영향력을 디즈니의 IP와 스토리텔링, 글로벌 네트워크에 연결해 한국에서 시작하고 디즈니와 함께 세계로 나아가는 상생과 확장의 모멘텀을 만들어 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com