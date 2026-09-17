김여정 "北 핵보유국 지위 되돌릴 수 없이 절대적"

AI 핵심 요약beta
- 김여정은 17일 IAEA 총회 비판에 북핵 지위 불가역을 주장했다.
- 김여정은 핵보유국 지위가 절대적이며 되돌릴 수 없다고 했다.
- 그로시 IAEA 사무총장은 북한 핵무기 프로그램을 비판했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"안전보장에 중대 기여" 강변
그로시 총장 "안보리 결의 위반"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 17일 국제원자력기구(IAEA) 총회에서 북핵에 대한 우려와 비판이 제기된 데 대해 "공화국의 핵 보유국 지위는 그 무엇으로써도 되돌릴 수 없는 절대적인 것"이라고 주장하고 나섰다.
김여정 노동당 부장은 이날 관영 조선중앙통신을 통한 담화에서 "유엔안전보장이사회 결의 위반, 국제평화와 안전에 대한 위협, 완전하고도 되돌릴 수 없는 비핵화, 국제적의무준수…예상한 바대로 국제원자력기구총회 제70차 회의 마당에서 울려나오는 귀에 익은 잡소리들"이라며 이 같은 입장을 밝혔다.
국무위원장 김정은의 여동생인 김여정은 담화에서 "사실 조선을 반대하는 불량배들만 없다면 아마도 많은 나라들이 허무한 공리공담으로 허송세월할 필요가 없을 것이며 보다 안전하고 평화로운 세계에서 살 수 있을 것"이라면서 "공화국의 핵보유국 지위는 그 무엇으로써도 되돌릴 수 없는 절대적인 것이며 강력한 그 힘의 존재는 국제 불량배들의 횡포를 억제하고 평화와 안전보장에 중대한 기여를 하고 있다"고 강변했다.
그는 이어 "적대세력들이 아무리 수사적으로 부정한다고 해도 조선민주주의인민공화국의 핵 지위가 물리적으로나 법적으로 영구 고착된 현실은 추호도 변경시킬 수 없다"며 "그 누구도, 그 무엇으로써도 우리 국가의 힘과 지위에서 일어난 중대변화를 절대로 역전시킬 수 없으며 앞으로도 막을 수 없을 것"이라고 주장했다.
라파엘 그로시 국제원자력기구, IAEA 사무총장이 국제 핵 비확산 체제의 약화를 경고하며 북한 핵무기 프로그램을 대표적인 사례로 지목했다.
라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 지난 14일 오스트리아 빈에서 개막한 제70차 IAEA 총회 개막 연설에서 "북한은 유엔 안보리 결의를 위반하며 핵무기 프로그램을 계속하고 있다"고 밝힌 바 있다.
yjlee@newspim.com