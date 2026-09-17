中, 국산 AI칩 활용 혁신적 기상 예측 기술 확보

AI 핵심 요약beta
- 중국이 17일 국산 AI칩 10만개로 중기 예보 기술을 확보했다.
- 중국기상국은 수광 8000서 10일 뒤 날씨를 5㎞ 해상도로 예측했다.
- 중국은 2030년까지 전 지구 1㎞ 예보를 목표로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지구촌 10일 기상예보 약 1시간 만에 산출
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국이 국산 인공지능(AI) 칩 10만개를 활용해 세계 주요 기상예보 시스템과 비슷하거나 더 정밀한 수준의 중기 기상예측 기술을 확보했다고 밝혔다.
17일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국기상국과 중국 컴퓨팅업체 수광(曙光·Sugon)은 자체 개발한 기상예측 모델을 대규모 컴퓨팅 시스템 '수광 8000(Sugon 8000)'에서 구동해 최대 10일 뒤 날씨를 5㎞ 해상도로 예측하는 데 성공했다고 발표했다.
수광 8000은 지난 7월 공개된 중국산 슈퍼컴퓨팅 시스템으로, 국산 AI 칩을 기반으로 약 10만개의 연산 유닛을 연결한 것이 특징이다. 중국산 저장장치와 네트워크 기술도 적용됐다.
중국이 이번에 사용한 모델은 '중규모 대류 소용돌이' 모델이다. 대기를 3차원 격자로 나눠 바람과 기온, 기압, 수분 등의 변화를 계산하는 수치예보 방식이다.
격자가 촘촘할수록 기상 현상을 세밀하게 파악할 수 있지만 필요한 연산량도 급격히 늘어난다. 격자 간격을 절반으로 줄이면 필요한 컴퓨팅 능력이 8배 증가하는 것으로 알려졌다.
수광 8000은 서로 다른 유형의 연산을 하나의 시스템에서 처리할 수 있도록 설계됐다. 전통적인 슈퍼컴퓨터가 정밀한 과학계산에 특화된 반면 AI 시스템은 대규모 데이터를 빠르게 처리하는 데 초점을 맞추는데, 수광 8000은 두 기능을 함께 수행할 수 있다는 설명이다.
시험에서는 전 지구 10일치 기상예보를 약 1시간 만에 산출했다. 물론 이는 10일치 예보를 약 45분만에 계산해 내는 미국 국립기상청의 글로벌 예보시스템(GFS)에 뒤지는 수준이다. 다만 중국 측은 1시간 이내 산출이 일상적인 기상예보에 필요한 수준을 충족한다고 밝혔다.
특히 태풍과 집중호우 등 극한기상에 대한 대응 시간을 확보하는 데 활용도가 클 것으로 중국 측은 기대하고 있다.
수광 8000은 이미 단백질 연구와 분자동역학, 난류 시뮬레이션 등 다양한 분야에도 활용되고 있다. 수광 측에 따르면 30개 이상의 연구·산업 분야에서 약 200개 응용 프로그램과 500개 이상의 주요 AI 모델에 적용됐다.
중국은 전체 지구에 대해 3㎞ 해상도 시험 또한 진행했으며, 2030년까지 전 지구 1㎞, 주요 지역은 100ｍ 수준까지 예보 해상도를 높이는 것을 목표로 하고 있다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com