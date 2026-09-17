대광위, '5극3특' 초광역교통망 밑그림 그린다…연내 전략 발표

AI 핵심 요약beta
- 대광위가 17일 초광역교통 정책포럼을 구성했다.
- 5극3특 균형발전과 연계해 교통망 방향을 논의한다.
- 연내 전략 최종안을 발표하고 협의를 강화한다.
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권역별 이동수요 분석부터
재원·법제도 개선까지 논의
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 5극3특 국가균형발전 정책과 연계한 초광역교통망 구축 방향 마련에 나선다.
17일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위')는 5극3특 국가균형발전 정책과 연계한 초광역교통 정책을 체계적으로 마련하기 위해 '초광역교통 정책포럼'을 구성한다고 밝혔다.
이번 정책포럼은 기존 대도시권 중심의 광역교통체계를 넘어 생활·경제·산업권의 광역화에 대응하고 지역 간 이동을 연결하는 초광역교통체계 구축 방향을 전문가들과 논의하기 위해 마련됐다.
정책포럼에는 교통·철도·도로·도시계획·지역개발·균형발전 등 관련 분야 학계와 연구기관 전문가 20명 내외가 참여한다.
대광위는 포럼을 통해 초광역권별 교통수요와 통행특성을 분석하고 초광역교통망 구축 방향, 재원 및 추진체계, 관련 법·제도 개선방안 등을 폭넓게 논의할 계획이다.
5극3특 국가균형발전 전략과 초광역교통 정책을 연계해 권역별 특성과 지역 간 기능적 연계를 반영한 교통망 구축 방향을 마련하는 데 중점을 둔다.
정책포럼은 오는 29일 킥오프 회의를 시작으로 월1회 정책 워크숍을 개최한다. 중요 사안에 대해서는 별도 집중 자문회의도 수시로 열 계획이다. 대광위는 오는 12월 정책 토론회 등을 거쳐 연내 전략 최종안을 발표한다는 목표다.
포럼 논의 결과를 토대로 관계부처와 지방정부 간 협의도 강화한다. 지방시대위원회와 국무조정실 등과 협력해 범정부 차원의 초광역교통 정책 방향을 구체화할 방침이다.
지방시대위원회의 '권역별 대중교통망 전문위'에서 도출된 지역 현장 과제와 각 지방자치단체가 수립 중인 '5극3특 권역별 발전전략'도 연계한다. 권역별 발전전략은 지역 주도의 성장전략 마련을 위해 권역별 거점을 중심으로 경제권과 생활권, 행·재정기반 구축 등의 핵심 과제를 담는 것으로 올해 12월까지 마련된다.
김용석 대광위원장은 "5극3특 국가 공간구조의 대전환이 본격화되는 시점에서 초광역권의 연결성을 높이는 초광역교통망은 지역의 경제·산업 경쟁력을 높이고 국가균형발전을 견인하는 핵심 인프라"라고 말했다.
이어 "전문가들의 다양한 의견을 적극적으로 수렴해 지역의 실질적인 이동권을 보장하고 초광역권의 경쟁력을 높일 수 있는 교통정책을 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.
Q. 대광위가 '초광역교통 정책포럼'을 만드는 이유는 무엇인가요?
A. 기존 대도시권 중심의 광역교통체계를 넘어 생활·경제·산업권이 넓어지는 변화에 대응하기 위해서입니다. 지역 간 이동을 연결하는 초광역교통체계 구축 방향을 전문가들과 논의하고 5극3특 국가균형발전 전략과 연계한 교통정책을 마련할 계획입니다.
Q. 초광역교통 정책포럼에는 누가 참여하나요?
A. 교통·철도·도로·도시계획·지역개발·균형발전 등 관련 분야의 학계와 연구기관 전문가 20명 내외가 참여합니다.
Q. 포럼에서는 어떤 내용을 논의하나요?
A. 초광역권별 교통수요와 통행특성을 분석하고 초광역교통망 구축 방향과 재원 및 추진체계, 관련 법·제도 개선방안 등을 논의합니다. 권역별 특성과 지역 간 기능적 연계를 반영한 교통망 구축 방향을 마련하는 데 중점을 둘 예정입니다.
Q. 초광역교통 정책의 구체적인 일정은 어떻게 되나요?
A. 오는 29일 킥오프 회의를 시작으로 월1회 정책 워크숍을 개최합니다. 중요 사안은 별도 집중 자문회의에서 논의하고 오는 12월 정책 토론회 등을 거쳐 연내 전략 최종안을 발표하는 것이 목표입니다.
Q. 지방정부와 다른 정부기관의 계획도 초광역교통 정책에 반영되나요?
A. 네. 대광위는 지방시대위원회와 국무조정실 등과 협력해 범정부 차원의 정책 방향을 구체화할 계획입니다. 지방시대위원회의 '권역별 대중교통망 전문위'에서 나온 지역 현장 과제와 각 지방자치단체가 올해 12월까지 마련하는 '5극3특 권역별 발전전략'도 연계할 방침입니다.
chulsoofriend@newspim.com