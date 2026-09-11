[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 11일

AI 핵심 요약beta
- 10일 국회서 본회의와 상임위가 열렸다.
- 여야 지도부는 대정부질문과 지역 일정에 나섰다.
- 의원실 세미나와 기자회견도 잇따랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:30 2기 세종의사당 건립위 위촉식 / 국회 접견실
14:00 본회의-대정부질문(경제) / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
14:00 본회의-대정부질문(경제) / 본회의장
◆의원실 세미나
09:30 이인영 의원실 등, 한반도 경제협력의 길 / 의원회관 제1세미나실
09:40 민병덕 의원실 등, 대형마트 새벽배송, 누구를 위한 규제완화인가 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 서영석 의원실 등, 군의관·공보의 복무기간 현실화를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 이강일 의원실 등, 배달앱 갑질 피해사례와 수수료상한제법 도입 방향 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 박홍배 의원실 등, 청년 프리랜서, 독립계약 노동 현실 이대로 좋은가? / 의원회관 제11간담회의실
13:30 최보윤 의원실 등, UN 장애인권리협약 이행 입법 전문가 포럼 / 의원회관 제2소회의실
13:40 박홍근 의원실 등, 동물복지기본법 제정을 위한 전문가 토론회 / 의원회관 제1세미나실
14:00 김태선 의원실, 동구 재정 진단과 제도 개선을 위한 토론회 / 동구종합사회복지관 다목적 강당
14:00 김우영 의원실 등, 인공지능(AI) 시대, 디지털 신뢰 인프라 구축과 블록체인 산업 진흥을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 주호영 의원실 등, 제26차 2·28 민주포럼 : 2·28민주운동과 한국 민주주의의 미래 / 의원회관 제1소회의실
15:00 최혁진 의원실 등, 사회연대경제기본법 시행령 제정 토론회 / 의원회관 제2세미나실
15:00 이주영 의원실 등, 파킨슨병·이상운동질환 치료 환경 개선을 위한 정책토론회 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 박홍배 의원, [부산 오방가르드 사태 해결 개정안 발의 기자회견]
10:00 김은혜 의원, [현안 기자회견]
13:40 윤종오 의원, [호르무즈 파병 반대 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:10 충북 최고위원회의 / 충북도청 신관 6층 문화홀
10:10 2026 충북 예산정책협의회 / 충북도청 대회의실
14:00 대정부질문 / 국회 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
11:00 해군사관학교 이전 반대 현장간담회 / 진해구청 2층 중회의실
11:50 충무공 이순신 장군 동상 참배 및 헌화 / 북원로터리
13:30 해군사관학교 방문 / 해군사관학교
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
14:00 대정부질문(경제) / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*신장식 당대표
14:00 본회의
*김준형 원내대표
12:05 MBC라디오 <손석희의 12시> 출연
13:40 호르무즈 파병 반대 개혁진보 4당 공동기자회견 / 소통관 기자회견장
14:00 본회의
14:30 매불쇼 출연
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
14:00 본회의 / 국회 본회의장
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