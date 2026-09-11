오픈AI, 금융권 전용 챗GPT 출시…투자은행·리서치 겨냥

AI 핵심 요약beta
- 오픈AI가 10일 금융업계용 챗GPT를 공개했다.
- 모간스탠리와 에버코어가 설계 파트너로 참여했다.
- 금융 데이터 결합해 투자은행·리서치 업무를 겨냥했다.
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신모델 GPT-6 아스트라 기반…피치북 제작·재무모델 구축 지원
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 오픈AI가 10일(현지시간) 금융업계를 겨냥한 챗GPT를 내놨다. 최신 GPT-6 아스트라 AI 모델에 금융 데이터를 결합해 투자은행가와 주식 리서치 애널리스트의 업무를 대상으로 삼았다.
오픈AI는 블로그를 통해 '금융 서비스용 챗GPT(ChatGPT for Financial Services)'를 공개했다고 밝혔다. 모간스탠리와 에버코어가 설계 파트너로 참여해 함께 제품 방향을 잡았다.
이 서비스에는 LSEG와 피치북, 달루파 등이 제공하는 데이터가 내장됐다. 크런치베이스와 쿼터 등의 데이터도 포함돼 실적 발표 녹취록과 재무제표, 기업 기초 자료를 다룬다. 오픈AI는 검색과 인용의 정확도를 높이기 위해 이 데이터를 자체 인프라에 색인했다고 설명했다. 이미 데이터 구독 계약을 맺은 기업은 팩트셋과 S&P글로벌, 프레킨, 데이터사이트와의 연동을 통해 기존 구독을 연결할 수 있다.
사용자는 여러 출처를 넘나들며 리서치를 수행하고 재무 모델을 구축할 수 있다. 자사 템플릿을 활용해 피치북 같은 고객용 자료를 만드는 것도 가능하다고 오픈AI는 설명했다.
기반 모델은 오픈AI의 신모델 GPT-6 아스트라다. 오픈AI는 아스트라가 금융 데이터 도구를 넘나드는 검색 능력과 금융 추론, 생성 결과물의 정확도를 개선하도록 설계됐다고 강조했다.
이번 금융권 전용 챗GPT 출시는 AI 기업들이 규제 산업을 겨냥한 제품을 잇달아 내놓는 흐름의 연장선에 있다. 규제 산업에서는 데이터 거버넌스와 보안이 핵심 관심사다. 이 제품은 역할 기반 접근 권한과 암호화 등 기존 챗GPT 엔터프라이즈의 보안 통제를 그대로 적용했으며, 준법 부서가 작업공간 로그를 감사 절차로 내보낼 수 있도록 했다.
오픈AI는 제품에서 다루는 금융 데이터의 범위를 넓히고, 숙련된 애널리스트가 맡아온 업무 전반에 걸쳐 정보를 식별하고 해석해 적용하도록 모델을 추가로 학습시킬 계획이라고 밝혔다. 적용 범위도 투자은행과 주식 리서치를 넘어 금융 서비스 전반으로 확대한다는 방침이다.
mj72284@newspim.com