[오늘의 정치일정] 9월 11일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 10일 수석보좌관회의를 주재했다
- 국방장관은 크로아티아 출장, 민주당은 충북 일정을 소화했다
- 국민의힘은 해사 이전 반대 간담회, 국회는 대정부질문을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
09:30 통일연구원 정책토론회 축사
10:00 2026 평화바람주간 개막행사 참석
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
크로아티아 해외 출장
-차관
14:00 공군 제20전투비행단 현장점검
<국가보훈부>
-장관
10:20 장사상륙작전 기념행사
15:30 보훈단체 간담회
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표·한병도 원내대표
09:10 충북 최고위원회의 (충북도청 신관 6층 문화홀)
10:10 2026 충북 예산정책협의회 (충북도청 대회의실)
14:00 대정부질문 (국회 본회의장)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
11:00 해군사관학교 이전 반대 현장간담회 (진해구청 2층 중회의실)
11:50 충무공 이순신 장군 동상 참배 및 헌화 (북원로터리)
13:30 해군사관학교 방문 (해군사관학교)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
14:00 대정부질문 (국회 본회의장)
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
14:00 본회의 (국회 본회의장)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
14:00 본회의
-김준형 원내대표
12:05 MBC라디오 <손석희의 12시> 출연
13:40 호르무즈 파병 반대 개혁진보 4당 공동기자회견 (소통관 기자회견장)
14:00 본회의
14:30 매불쇼 출연