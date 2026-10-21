[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 21일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 20일 신임 대통령실 비서실장과 국제엠네스티 사무총장을 접견했다
- 국회는 20일 국정감사와 운영위원회 전체회의를 전국에서 진행했다
- 여야 의원들은 20일 노동·통상·안보 등 현안 세미나를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 임광현 신임 대통령실 비서실장 접견 / 의장 집무실
15:00 칼라마르 국제엠네스티 사무총장 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
09:30 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
10:00 정무위원회 국정감사 / 본관 604호
10:00 교육위원회 국정감사 / 부산대학교
10:00 교육위원회 국정감사 / 전남대학교
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 울산시청
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 부산시청
10:00 문화체육관광위원회 국정감사 / 본관 506호
시청감사종료후 행정안전위원회 국정감사 / 울산경찰청
시청감사종료후 행정안전위원회 국정감사 / 부산경찰청
◆의원실 세미나
10:00 이용우 의원실 등, 드라마 스태프의 숨겨진 노동시간, 가려진 권리 / 의원회관 제4간담회의실
13:30 박지원 의원실 등, 김치자급률 법제화 국회 토론회 / 의원회관 제1세미나실
14:00 이언주 의원실 등, AI·로봇 산업 생태계 전략 국회포럼 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김정재 의원실 등, 관계성 범죄, 반복되는 여성 피해와 국가의 책임 / 의원회관 제2세미나실
14:00 김준형 의원실 등, 호르무즈·홍해 위기 속 청해부대 파병의 쟁점 / 의원회관 제3간담회의실
15:00 장철민 의원실 등, 대한민국, 글로벌 5대 수출 강국 도약을 위한 FTA·통상 자원의 AI플랫폼 전환과 EU통상 규제 대응 전략 / 의원회관 제2소회의실
15:00 강득구 의원실 등, 플랫폼·데이터·데이터주권 1차 정책세미나 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 김재원 의원, [체육계 선수 안전·인권 보호 및 관리감독 강화 촉구 기자회견]
09:40 황운하 의원, [검찰 특활비 오남용 자료 폐기 의혹 국수본 고발 기자회견]
10:00 윤종오 의원, [화물차 주요부품 폭리 규탄 및 관리감독 강화 촉구 기자회견]
10:20 김은혜 의원, [현안 기자회견]
10:40 손솔 의원, [아이돌봄사 1,644명 노동실태조사 결과 발표 기자회견]
11:00 노혜령 진보당 대변인, [공공의료·필수의료 확충을 위한 초과세수 투입 촉구 기자회견]
11:20 강득구 의원, [정치 현안 기자회견]
13:20 박수영 의원, [가상자산 과세 유예 촉구 청년 기자회견]
13:40 윤종오 의원, [진보당 메가특구 노동특례 규탄 기자회견]
14:40 정일영 의원, [연세대재단 의무이행 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 '민티07' 생중계 출연
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 교육연수원 발대식 및 제1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
09:30 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 국정감사 교육위원회 / 전남대학교
*정점식 원내대표
09:30 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
14:00 성평등가족위원회 관계성 범죄 간담회 / 국회 의원회관 제2세미나실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:55 CBS <김어준의 뉴스공장> 출연
11:00 10.29 이태원 참사 유가족 대표단 면담 / 본청 224호
15:00 매불쇼 출연
*김준형 원내대표
09:30 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
14:00 호르무즈·홍해 위기 속 청해부대 파병의 쟁점 국회토론회 / 의원회관 제3간담회의실
16:00 유튜브 홍사훈쑈 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상업무
*천하람 원내대표
09:30 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
10:00 제81주년 경찰의 날 기념식 / 경찰청 참수리홀
18:10 KBC <여의도초대석> 출연