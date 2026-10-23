전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.23 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

GTX 삼성역 개통 지연에 750억 손실…국토부·서울시, 책임 공방 가열

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국토부와 서울시는 23일 GTX-A 삼성역 개통 지연 책임을 두고 공방을 벌였다
  • 삼성역 미개통으로 민간사업자 손실보전금은 750억원까지 늘어났다
  • 국토부는 보강공사를 내년 초 시작해 개통 지연과 갈등이 커질 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토부, 삼성역 개통지연은 서울시 시공관리부실 탓...구상권 청구할 것
서울시, 사업지연은 국토부 6개월 허송세월 탓…서울시, 보전 책임 없어

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 철근 누락 문제가 발생한 수도권광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역의 무정차 통과 개통이 장기 지연되면서 서울시와 국토교통부 간 갈등이 격화하고 있다.

민간사업자에 지급해야 할 손실보전금이 750억원을 넘어선 가운데 국토부와 서울시는 각각 상대방의 귀책 사유를 주장하며 책임 공방을 벌이고 있다. 국토부가 삼성역 보강공사를 빨라도 내년 초에야 시작할 계획인 만큼 무정차 통과 개통도 추가 지연될 가능성이 크다. 이에 따라 손실보전금이 더 늘어날 수 있어 양측의 갈등도 한층 심화할 전망이다.

◆ GTX 삼성역 미개통 따른 손실보전금 '눈덩이'…국토부 "서울시 분담해야...구상권 청구"

23일 관련업계에 따르면 GTX-A 삼성역 무정차 개통이 지연됨에 따라 발생하는 민간 사업자 손실보전금을 놓고 서울시와 국토교통부의 책임 공방이 가열되고 있다. 

국회 국정감사자료에 따르면 국토교통부가 삼성역 개통 지연에 따라 GTX-A 민간 운영사업자 SG레일에 지급한 손실보전금은 750억원에 이른다. 

[AI일러스트=이동훈선임기자]

국토부는 지난해 1월부터 올해 9월까지 SG레일에 총 1468억1500만원을 지급했다. 2018년 국토부와 SG레일이 맺은 실시협약에 따라 국토부는 서울 삼성역 개통 지연으로 인한 운영이익 감소분만큼 SG레일에 분기별로 보전금을 물어줘야 한다. 협약 당시 삼성역 공사 마감 시한은 2024년 12월이었는데 올해 6월에 이어 8월로 연기 되는 등 이를 지키지 못하면서 국토부가 손실보전금을 메워주고 있는 상황이다. 

하지만 국토부는 최근 삼성역 개통 지연에 따른 민간 사업자에 지급되고 있는 손실보전금을 서울시에 구상권을 청구한다는 방침이다. 8월 개통 약속이 이행되지 못한 것은 삼성역 철근누락 사건인 만큼 이에 대한 책임이 서울시의 시공 관리부실에 있다는 이유에서다. 

포문은 국토부가 열었다. 홍지선 국토부 장관은 후보자 시절인 지난달 16일 인사청문회 당시 삼성역 철근 누락에 대해 서울시에 대한 구상권 청구 방침을 처음 밝혔다. 삼성역 시공 관리권자가 서울시였던 만큼 이에 대한 책임이 서울시에 있다고 홍 장관은 덧붙였다. 

하지만 서울시는 즉각 반발했다. 손실 발생의 원인과 귀책 사유에 대한 객관적 검증조차 끝나지 않은 상황에서 서울시 책임을 일방적으로 기정사실화 했다는 게 서울시의 주장이다. 

◆ 서울시 "국토부, 보강공사 방법 놓고 6개월 허송세월…국토부가 손실보전금 전액 부담해야"

이같은 양측의 대립은 올해 국회 국정감사에서 재개됐다.

오세훈 서울시장은 지난 15일 행안위 서울시 국감에서 여당 윤건영 의원의 삼성역 철근누락에 따른 보강공사가 늦어지는데 대해 서울시 책임을 묻는 질의에 대해 "서울시는 보강방안을 이미 국토부에 제시했는데 국토부는 안전점검을 이유로 보강공사를 늦추고 있다"고 지적하며 "국토부가 (우리가 제시한) 보강방안 중 하나를 빨리 결정해 주면 될 일을 용역을 주는 등 오는 12월까지 아무 것도 하지 않으려 함에 따라 삼성역 개통이 더 늦어지고 있는 것"이라고 지적했다. 국토부는 삼성역 철근 누락 보강공사 용역을 연말까지 진행하는 중이다. 

오 시장은 이어 열린 국토위 국감에서도 다시한번 강조했다. 그는 "12월 말 콘크리트 학회 용역 결과가 나오더라도 기존에 논의되던 강판 보강공법 외에는 특단의 조치는 나오지 않을 것"이라며 "국토부가 쓸데없이 6개월을 낭비하고 있다"고 지적했다. 이어 그는 "국토부가 향후 SG레일에 대한 손해배상 책임을 반드시 져야 할 것"이라고 말했다.

오 시장은 삼성역 철근 누락 이후 국토부와 철도공단에 보고서 양식의 보고를 한 후 국토부가 삼성역 구간 GTX 시범운행을 중단했다가 다시 재개한 점을 들어 "국토부가 철근누락에도 구조적인 안전 위험이 발생하지 않을 것임을 인지하고 있었다"고 지적했다. 더욱이 빠르게 진행할 수록 보다 쉽게 보강공사를 할 수 있다는 점에서 국토부의 공사 지연이 더 좋지 않은 결과로 이어질 것이란 게 오 시장의 이야기다. 결국 오 시장은 국토부의 장기 안전점검이 공사 지연을 부른 만큼 이에 대한 손실보전도 모두 국토부가 해야한다는 입장이다. 

이에 국토부도 즉각적인 대응 전략에 나섰다. 국토부는 서울시와 책임 분담을 협의하되 합의가 이뤄지지 않으면 소송으로 간다는 계획이다. 아울러 콘크리트 학회 용역 결과에 따라 보강공법을 12월께 최종 선정한다는 계획이다. 국토부 관계자는 "삼성역 철근 누락에 따른 안전점검은 당연히 수순"이라며 "안전성을 기준으로 보강공법을 선정할 방침이며 이후 빠른 개통에 주력할 것"이라고 말했다.

결국 양측의 손실보전금 책임 공방은 소송으로 가게 될 가능성을 배제할 수 없게 된 상황이다. 서울시는 "개통 지연에 따른 손실보전금은 서울시에 책임이 없다고 판단한다"며 "필요시 소송으로 해결하게 될 것"이라는 입장을 강조했다.  

donglee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
사진
AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동