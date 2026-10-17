전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.17 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

철근 누락에 발목 잡힌 GTX-A 삼성역 통과…내년 상반기 가능할까

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • GTX-A 삼성역 무정차 통과가 철근 누락 검증 지연으로 연기됐다
  • 정부는 12월 보강공법을 정하지만 공사기간은 아직 정하지 못했다
  • 국토부·서울시·현대건설은 지연 손실과 보전금 책임을 다투고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울시 "보강·운행 병행 가능"
국토부 "실제 운행조건 추가 검증 필요"
공법 선정 뒤 시공기간 다시 산정
운정~동탄 직결 개통 기약 없어

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선의 삼성역 무정차 통과가 철근 누락 사태로 연기된 이후, 새 운행 일정은 여전히 정해지지 않고 있다. 정부가 오는 12월까지 보강공법을 결정할 계획이지만, 구체적인 공사 기간은 이후 별도 협의를 거쳐야 한다. 이에 따라 운정중앙~동탄 구간의 직결 운행도 올해를 넘길 전망이다.

GTX-A 열차 [사진=고양시]

◆ 보전금 누가 내나…국토부·서울시·현대건설 책임 공방

17일 건설업계에 따르면 당초 올해 8월로 예정됐던 GTX-A 삼성역 무정차 통과는 철근 누락에 따른 안전성 검증과 보강공법 논의가 길어지면서 새 개통 시점을 확정하지 못한 채 표류하고 있다. 정부는 다음 달 안전성 검토를 거쳐 12월 보강공법을 결정할 계획이지만, 이후 공사기간도 정해지지 않아 운정중앙~동탄 직결 운행 시점은 여전히 불투명하다.

직결 운행이 미뤄지는 사이 민간사업자의 손실을 메우는 데 들어가는 재정도 늘고 있다. 국토부 집계 결과 지난해 1월부터 올해 9월까지 SG레일에 지급된 금액은 1468억1500만원이다. 전체 지급액 가운데 철근 누락 사실이 확인된 지난해 11월 이후 집행분은 750억5400만원이다.

보전금 지급 근거는 국토부와 SG레일이 2018년 맺은 실시협약이다. 당시 양측은 삼성역 공사를 2024년 12월까지 마치는 것을 전제로 사업 조건을 정했지만 실제 공정이 계획보다 늦어졌다. 이에 국토부가 삼성역 미개통으로 줄어든 SG레일의 운영수입을 우선 보전하고 있다.

문제는 국토부가 지급한 돈 가운데 어느 범위까지 철근 누락에 따른 손실로 볼 수 있느냐다. 국토부는 철근 누락의 주된 원인이 서울시의 시공 관리 부실에 있다며 이미 지급한 돈과 향후 손실에 대해 구상권을 청구할 방침이다.

김태병 국토부 철도국장은 지난 13일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 "삼성역 미개통에 따른 기존 손실과 철근 누락으로 직결·완전 개통이 추가로 늦어진 데 따른 손실을 구분해 연내 청구하겠다"며 "서울시와 시공사 등의 구체적인 책임 비율은 소송에서 가려질 수 있다"고 말했다.

서울시는 지난해 11월부터 올해 7월까지 지급된 보전금은 철근이 누락되지 않았어도 삼성역의 기존 공사 지연 때문에 발생했을 비용이라고 맞서고 있다. 오세훈 서울시장은 "7월까지 보강공사를 마치고 8월 무정차 통과를 시행하려 했지만 국토부가 합동점검을 연장한 만큼 이후 지연 책임은 따로 따져야 한다"고 주장했다. 서울시는 SG레일과 맺은 실시협약의 당사자도 아니라고 했다.

시공사인 현대건설에 개통 지연에 따른 운영손실까지 물을 수 있느냐도 또 다른 관건이다. 현대건설은 설계도면의 '2-Bundle' 표기를 잘못 해석해 삼성역 지하 5층 기둥 80개의 주철근을 2열이 아닌 1열로 시공했다. 누락된 철근은 약 178톤으로 기둥 50개가 준공 기준에 미달한 것으로 조사됐다.

현대건설은 약 30억원의 보강공사비를 전액 부담하고 서울시가 부과한 벌점 2.316점도 수용했다. 지난 7일 국회 국토교통위원회 국정감사에서는 보강 부위의 하자담보 책임기간을 기존 5년에서 10년으로 늘리는 데 동의했다.

수백억원대 보전금 가운데 현대건설의 실제 부담액은 소송을 통해 결정될 가능성이 크다. 익명을 요구한 한 건설 전문 변호사는 "국토부가 서울시에 손실보전금 구상권을 행사하면 서울시는 현대건설과 감리단에 귀책 범위만큼 손해배상을 요구할 수 있다"면서도 "기존 삼성역 공사 지연분과 철근 누락으로 추가된 손실을 구분하고, 보강공사와 관계기관의 안전성 검증이 각각 지연에 미친 영향을 따져야 한다"고 말했다.

◆ 안전 검증 끝나도 보강공사 남아…직결 운행일 여전히 미정

당장 시민이 체감하는 문제는 개통 시점의 불확실성이다. 현재 GTX-A 노선은 운정중앙~서울역과 수서~동탄이 따로 운행된다. 삼성역을 정차하지 않고 통과하는 연결 구간이 열려야 운정중앙에서 동탄까지 환승 없이 이동할 수 있다. 삼성역 정차를 포함한 완전 개통 목표는 2028년이지만 이에 앞서 올해 8월로 잡혔던 무정차 통과는 새 일정조차 나오지 않았다.

서울시는 자체 긴급 정밀안전진단에서 현재 시공단계 구조물이 A등급을 받았고 보강공사와 열차 운행을 병행할 수 있다는 전문가 의견도 있다며 조속한 무정차 통과를 요구하고 있다. 국토부와 국가철도공단은 실제 열차 운행 조건에서 안전성과 유지관리 가능성까지 검증해야 한다는 이유에서 이를 수용하지 않았다.

정부 합동점검은 다음달 20일까지 진행된다. 국토부는 점검 결과를 토대로 운행 가능 여부를 판단하고 공단은 12개 보강공법의 구조적 적정성과 재료 성능 등을 비교해 12월 최종 공법을 선정할 예정이다. 정진혁 국가철도공단 이사장은 "공단도 공법을 정한 뒤 현대건설과 공사기간을 별도로 협의해야 한다"고 말했다. 11월 점검이 끝나더라도 곧바로 운행이 시작된다고 볼 수 없는 이유다. 

개통이 계속 밀리면 시민 불편을 초래할 뿐 아니라 지역 상권이 누릴 편익도 미뤄질 수 있다. 경기연구원이 2017년 이후 경기도에서 개통한 6개 철도 노선을 분석한 결과 역 반경 500m의 월평균 유동인구는 중부내륙선을 제외하고 평균 44.0% 늘었다. 같은 범위의 상가 매출은 평균 22.8%, 월 926억원 증가했다.

박경철 경기연구원 부원장은 "철도가 신설되면 유동인구가 증가하고 주변 상권이 활성화돼 지역경제에도 긍정적인 영향을 미치게 된다"고 설명했다. 약속한 철도 개통이 늦어지면 시민의 통행시간 절감뿐 아니라 역세권 유동인구와 소비 확대 효과도 그만큼 늦어지는 셈이다.

국토부는 개통 절차와 책임 규명을 분리해 추진한다는 방침이다. 보강공법 선정 뒤에도 공사와 안전 확인이 남아 있는 데다 구상권 협의가 불발되면 소송까지 이어질 가능성이 크다. 기관 간 책임 공방이 길어지는 동안 시민은 환승 불편을 감수해야 하고 보전금은 공공재정에서 계속 빠져나갈 수밖에 없어 우려가 커지는 실정이다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
사진
GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동