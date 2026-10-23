[오늘의 정치일정] 10월 23일(금)

AI 핵심 요약beta
- 22일 대통령이 범정부 대응 회의와 규제합리화회의 등을 주재했다
- 22일 여야 지도부가 국정감사와 당내 회의 일정을 소화했다
- 22일 외교·국방·보훈 당국이 기념식과 현장점검 등을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 초안전사회 범정부 대응 회의 (청와대 본관)
14:00 규제합리화위원회 제2차 전체회의 (청와대 영빈관)
16:40 한일재계회의 대표단 접견( 청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:30 유엔의 날 기념식 기념사
-1차관
통상업무
-2차관
09:30 제주포럼 회기간회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:45 육군 15사단 급수시설 현장점검
<국가보훈부>
-장관
14:00 보훈단체 간담회
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
10:30 K-방위산업지원특별위원회 출범식 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 소방 현장 지원 강화를 위한 간담회 (국회 의원회관 306호)
-한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:00 종합감사 - 교육위원회 (국회 본관 522호)
13:30 입틀막법 총력투쟁 결의대회 (국회 의원회관 대회의실)
-정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의 (국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
국감 준비
<조국혁신당>
-신장식 당대표
10:00 해수부 등 국정감사
13:30 성평등 정책 거버넌스 구축을 위한 포럼(국회의원회관 제2세미나실)
16:00 홍사훈쑈 출연
-김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 출연