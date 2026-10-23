8월 은행 연체율 0.7% 육박...중소기업·자영업자 부실 우려

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8월 말 국내은행 연체율 0.69%…전월 대비 0.06%p 상승

중소기업대출 연체율 1.00%…중소법인 1.10%·개인사업자 0.86%

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 국내은행의 원화대출 연체율이 두 달 연속 상승하며 0.7%에 육박했다. 중소기업과 개인사업자 대출을 중심으로 연체율이 올랐다.

금융감독원은 8월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)이 0.69%로 전월 말(0.63%) 대비 0.06%포인트 상승했다고 23일 밝혔다. 지난해 같은 기간(0.61%)과 비교하면 0.08%포인트 높은 수준이다.

[자료= 금융감독원]

은행 연체율은 지난 6월 말 0.56%에서 7월 말 0.63%, 8월 말 0.69%로 두 달 연속 상승했다. 통상 은행권 연체율은 분기 말 연체채권 정리 규모가 확대되면서 하락했다가 분기 중 상승하는 경향을 보인다.

부문별로 보면 기업대출 연체율은 0.86%로 전월 말(0.78%)보다 0.08%포인트 상승했다. 지난해 같은 기간(0.73%) 대비로는 0.13%포인트 올랐다.

대기업대출 연체율은 0.39%로 전월 말보다 0.03%포인트 상승했다. 중소기업대출 연체율은 0.91%에서 1.00%로 0.09%포인트 올랐다. 특히 중소법인 연체율은 1.10%로 전월보다 0.10%포인트 상승했고, 개인사업자대출 연체율도 0.77%에서 0.86%로 0.09%포인트 높아졌다.

가계대출 연체율은 0.45%로 전월 말(0.42%) 대비 0.03%포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율은 0.31%로 전월보다 0.02%포인트 올랐다. 주택담보대출을 제외한 신용대출 등 가계대출 연체율은 0.91%로 전월(0.84%) 대비 0.07%포인트 상승했다.

신규 연체 발생 규모는 소폭 줄었다. 지난 8월 중 신규 연체 발생액은 3조원으로 전월(3조2000억원)보다 2000억원 감소했다. 같은 기간 연체채권 정리 규모는 1조5000억원으로 전월(1조4000억원)보다 1000억원 증가했다.

신규 연체 발생액을 월말 대출잔액으로 나눈 신규 연체율은 0.12%로 전월과 동일했다. 지난해 같은 기간과도 같은 수준이다.

금감원은 은행권 연체율이 중소법인과 개인사업자대출, 가계 신용대출 등을 중심으로 상승세를 이어가고 있지만 코로나19 이전 10년간(2010~2019년) 장기평균인 0.78%를 밑돌고 있어 중장기적으로 관리 가능한 수준이라고 평가했다.

다만 대내외 경제여건의 불확실성과 시장금리 상승 기조 등을 고려하면 취약부문을 중심으로 연체율 상승세가 지속될 가능성이 있다고 진단했다.

이에 금감원은 은행권이 선제적으로 손실흡수능력을 확충하고 적극적인 부실채권 상·매각을 통해 건전성 관리를 강화하도록 유도할 방침이다. 또한 연체채권 매각·추심 과정에서 채무자 권익이 침해되지 않도록 개인채무자보호법 등 관련 규제 준수 여부를 지속적으로 점검하고, 상환능력이 부족한 취약차주에 대해서는 적극적인 채무조정을 유도하겠다고 밝혔다.

romeok@newspim.com