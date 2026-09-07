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서울시, '미래대응기금'에 타 지자체들과 한목소리…"지방분권 약화 우려"

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AI 핵심 요약

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  • 서울시가 7일 미래대응기금 공동건의문에 동참할 전망이다.
  • 지방교부세 감소보다 재정자율성 약화를 우려했다.
  • 중앙정부의 배분 강화에 문제의식을 공유했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교부세 감소 직접 영향 없지만…재정 자율성·수도권 역차별 가능성 주시

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 정부의 미래대응기금 신설을 둘러싼 지방자치단체들의 우려가 커지면서 서울시도 공동 대응에 동참할 전망이다. 지방교부세 감소의 직접적인 영향은 없지만, 중앙정부 중심의 재원 배분 구조가 강화될 경우 지방재정의 자율성이 약화될 수 있다는 판단에서다.

시·도지사협의회, 미래대응기금 도입 관련 공동건의문 준비

7일 서울시 등에 따르면 서울시는 최근 시·도지사협의회가 마련한 '미래대응기금 도입에 따른 지방재정 안정 및 재정분권 추진을 위한 공동건의문'의 초안을 검토하고 있다. 시·도지사협의회가 서울시를 포함한 전국 16개 광역지방자치단체에 공동건의문 동의 여부를 회신할 것을 요청하면서다. 공동건의문에는 기금 운용으로 인한 지방재정의 불이익이 발생하지 않도록 제도적 보완책을 마련할 것을 정부에 촉구하는 내용이 담겼다.

[AI 일러스트 = 정성훈 기자]

미래대응기금이란 반도체 호황 등으로 발생한 추가세수를 적립해 미래를 위한 전략적 투자와 재정안정화에 활용하는 기금이다. 기금을 통해 ▲청년 ▲성장동력 ▲지방 ▲교육·재정 등 4개 분야에 집중 투자한다. 정부 2027년 예산안에는 162조3000억원 규모의 미래대응기금을 신설하는 계획이 포함됐다.

지난달 26일 이재명 대통령이 청와대에서 주재한 중앙지방협력회의에 앞서 시·도지사협의회는 오찬을 진행했다. 오세훈 서울시장을 비롯한 13개 지자체장이 참석했다. 이 자리에서 미래대응기금과 관련한 공동건의문을 발표할 필요가 있다는 데 지자체장들의 의견이 모인 것으로 전해진다.

지자체들은 내국세 수입을 국가적으로 집중 투자가 필요한 분야에 활용한다는 기금의 취지에 공감하면서도, 기금 운용 과정에서 지방재정의 자율성이 위축될 수 있다는 시각이다. 특히 재정여력이 부족한 지자체들은 지방교부세 산정 방식 개편에 따라 지자체 몫의 재원이 줄어들 수 있다고 우려한다.

현재 지방교부세는 내국세의 19.24%를 재원으로 한다. 그러나 2027년부터는 미래대응기금 적립액을 내국세에서 제외한 뒤 지방교부세를 산정한다. 162조3000억원 규모 미래대응기금이 조성되면 지방교부세는 약 30조5000억원 줄어들 것으로 전망된다.

서울시, '지방 계정·중앙정부 영향력 확대' 간접 영향 전망

서울시는 지방교부세 산정 방식 개편의 직접적 타격을 받지 않는다. 지방교부세는 지자체의 부족재원을 충당하고 지자체 간 재정 불균형을 개선하기 위해 지급된다. 서울시·경기도·성남시·화성시는 재정 수요를 자체적으로 감당 가능한 지자체로 분류돼 지방교부세(보통교부세)를 배분받고 있지 않다.

다만 서울시도 미래대응기금 신설에 따른 간접적 영향을 받을 전망이다. 2027년에는 미래대응기금 162조3000억원 중 15조3000억원을 '지방 계정'에 배정한다. 이 가운데 3조5000억원은 '지방미래성장지원금' 신설에 활용한다. 정부가 국가균형발전을 강조하고 있는 만큼, 상당수 재원이 비수도권에 집중될 것이라는 관측이 제기된다. 서울시 역시 재정 수요에 비해 가용 재원이 넉넉하지 않은 상황에서 기금을 통한 추가 재원 확보 여지가 제한될 수 있다.

미래대응기금 신설로 중앙정부의 영향력이 확대된다는 점도 변수다. 지방교부세는 지자체가 자율적으로 활용할 수 있다. 그러나 미래대응기금은 중앙정부가 기준에 따라 각 분야와 지자체에 예산을 배정하는 구조다. 정부가 세운 우선순위를 지자체가 따르는 기조가 확산될 수 있다는 관측이 나온다. 서울시 역시 지방재정의 자율성이 위축될 수 있다는 점에서 다른 지자체들과 문제의식을 공유하고 있다.

서울시 관계자는 "지방교부세는 지방재정 분권의 취지에서 중앙에서 지방으로 내려가는 재원"이라며 "향후 중앙정부가 미래대응기금을 통해 사업들을 선정해 지자체에 재원을 내려준다면 지방재정 분권 강화와는 결이 맞지 않는다는 측면에서 다수 지자체가 우려하고 있다"고 말했다.

그러면서 "서울시는 불교부단체로 교부세 개편에 대한 직접적 영향이 없지만 지방재정 분권이 강화돼야 한다고 보고 있다"면서 "조만간 이런 입장을 담아 시·도지사협의회의 공동건의문에 대한 회신을 할 예정"이라고 했다.

blue99@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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