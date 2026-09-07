동아제약, 박카스F '치얼업 에디션' 출시…카카오 선물하기 판매

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박카스F 20병·키캡 키링·꾸미기 스티커 구성

카카오톡 선물하기 첫 출시 기념 프로모션

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 박카스F '치얼업 에디션'을 카카오톡 선물하기에서 단독 판매한다고 7일 밝혔다.

박카스F 치얼업 에디션은 일상에서 응원이 필요한 사람에게 마음을 전할 수 있도록 선물상자 형태로 제작됐다. 패키지에는 'CHEER UP', 'Keep Going' 등의 응원 문구와 스마일 이모티콘을 적용했다.

동아제약 박카스F, '치얼업 에디션' [사진=동아제약]

제품은 박카스F 20병과 박카스 브랜드 컬러를 적용한 키캡 키링, 알파벳과 박카스 브랜드 이미지를 담은 '키꾸(키링 꾸미기)' 스티커로 구성됐다. 스티커를 활용해 MBTI나 이니셜 등 취향에 맞춰 키링을 꾸밀 수 있도록 했다.

동아제약은 박카스F의 카카오톡 선물하기 첫 출시를 기념해 오픈 당일 할인 프로모션을 진행한다. 박카스 공식 인스타그램에서는 치얼업 에디션 구매 고객을 대상으로 구매 인증 이벤트도 진행할 예정이다.

동아제약 관계자는 "박카스F 치얼업 에디션은 일상 속에서 고마운 마음과 응원의 메시지를 부담 없이 전할 수 있도록 기획한 제품"이라며 "소비자들이 박카스를 통해 다양한 방식으로 마음을 나눌 수 있도록 앞으로도 차별화된 브랜드 경험을 선보이겠다"고 말했다.

한편 올해 출시 63주년을 맞은 박카스는 지난해까지 누적 판매량 242억병을 기록했다.

sykim@newspim.com