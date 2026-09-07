고양특례시, 청년축제 'GOMZ DAY' 19일 개최

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18세~39세 청년 대상 화정동서 개막

민경선 시장 "청년 목소리가 실제 정책으로"



[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 오는 19일 '내일꿈제작소'에서 청년 축제 'GOMZ DAY(곰즈데이)'를 개최한다고 7일 밝혔다.

고양 청년의 날 곰즈데이(GOMZ DAY) 포스터.[사진=고양시]

GOMZ는 고양시의 'GO'와 MZ세대를 결합한 단어로 고양의 청년들이 한자리에 모여 각자의 취향을 나누고 소통하며 함께 즐기는 행사다.

올해 행사의 특징은 청년들이 기획 단계부터 참여해 청년 8명으로 '청년행사기획단'을 꾸렸다는 점이다.

소통과 교류를 핵심 키워드로 처음 만나는 사람끼리 대화를 시작하는 것이 쉽지 않다는 점을 고려해 편안한 분위기에서 자연스럽게 소통할 수 있는 프로그램을 구성했다.

먼저 '로테이션 소개팅'은 참가자를 20대와 30대 두 그룹으로 나누어, 여러 사람과 차례로 대화를 나누며 서로의 관심사와 취향을 알아갈 수 있도록 준비했다. 이와 함께 '소셜링 파티'는 처음 만난 사람들과도 편안한 분위기에서 어울릴 수 있도록 음악과 간단한 게임을 마련해 부담 없이 서로의 취향을 공유하며 어울릴 수 있는 자리로 운영될 예정이다.

협력 기관인 토당청소년수련관은 헤어·메이크업 스타일링 케어를 지원해, 로테이션 소개팅 참가자를 우선 대상으로 사전 신청을 받고 일반 청년들은 당일 여건에 따라 현장 신청을 통해 참여할 수 있다.

아울러 퍼스널 컬러 진단으로 자신에게 어울리는 스타일을 찾고 나만의 향수 만들기와 와인 매너 클래스를 통해 새로운 취향을 접할 수 있는 프로그램도 마련했다. 이 밖에도 키캡 만들기, 반려식물 분갈이, 타로 카드 프로그램도 운영된다.

민경선 시장은 "고양시의 성장 동력인 청년들이 직접 참여해 기획한 청년의 날 기념행사라 더욱 뜻깊다"며 "청년들의 목소리가 실제 정책으로 이어질 수 있도록 청년 참여 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

자세한 내용은 고양시 내일꿈제작소 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

skyimhan@newspim.com