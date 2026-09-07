블룸에이아이, 네이버 사우디 슈퍼앱 AI CS·CRM 구축 참여

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 고객 커뮤니케이션 블룸에이아이가 네이버의 사우디아라비아 지도 기반 '슈퍼앱' 구축 프로젝트 실행 파트너로 참여한다. 블룸에이아이는 이번 사업에서 현지 사용자와 사업자를 연결하는 커뮤니케이션(CS) 및 고객관리(CRM) 시스템 도입을 총괄 지원한다.

네이버는 지난해 5월 사우디 국립주택공사(NHC) 자회사인 NHC 이노베이션과 합작법인 '네이버 이노베이션'을 설립하고 슈퍼앱 개발을 진행해 왔다.

이번 협력을 통해 블룸에이아이는 지도 플랫폼 내 사용자-사업자 간 실시간 연동 커뮤니케이션 모듈을 설계한다. 주요 기능으로는 아랍어·영어 등 멀티 랭귀지 지원, AI 챗봇을 활용한 실시간 자동 응대, 전화·채팅 통합 멀티채널 CRM 등이 구현될 예정이다.

블룸에이아이는 AI 챗봇 및 채팅상담 플랫폼 '해피톡', AI 전화상담 '콜브릿지' 운영 이용을 바탕으로 이번 프로젝트의 완성도를 높일 계획이다. 또한 이를 계기로 시장에 적합한 AI 고객 커뮤니케이션 운영 역량을 개선해 해외 사업 기회를 확장할 방침이다.

블룸에이아이 관계자는 네이버의 사우디 프로젝트 참여에 대해 "현지 시장에 최적화된 AI 커뮤니케이션 체계를 구축해 프로젝트을 이끌고, 이를 통해 AI 운영 역량을 개선하겠다"고 밝혔다.

[로고=블룸에이아이]

whitss@newspim.com