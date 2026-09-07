인천시, 내년 국비 7조800여억 확보…올해보다 9.5% ↑ 역대 최대 규모

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 내년도 주요 핵심 사업에 필요한 국비 7조863억 원을 확보했다. 인천시 국비 확보액이 7조 원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

인천시는 내년도 정부예산안에 국비 7조863억 원이 반영됐다고 7일 밝혔다. 당초 목표액인 6조9000억 원보다 1863억 원(2.7%) 많으며 올해 국비 확보액 6조4735억 원보다 6128억 원(9.5%) 증가​한 규모다.

시는 연말 보통교부세 반영분까지 더해지면 올해 확보하는 국비 규모는 8조원에 이를 것으로 예상했다.

박홍근 기획예산처 장관에게 국비 지원 요청서를 전달한 박찬대(사진 오른쪽) 인천시장 [사진=인천시]

분야별로는 인천의 미래 성장동력으로 꼽히는 'ABC+E' 전략사업​에 1508억 원의 국비가 반영됐다.

인공지능(AI) 사업 블록체인 거점 조성과 자율제조 시스템 개발 등에 88억 원, 바이오 분야 글로벌 바이오캠퍼스 교육에 132억 원이 투입된다. 문화·콘텐츠 분야 지역특화 콘텐츠 개발에는 25억 원, 에너지 분야 전기·수소자동차 보급에는 1263억 원이 반영됐다.

교통 인프라 확충에 7000억 원이 넘는 국비를 확보했다.GTX-B 노선 건설에 3662억 원, 계양~강화 고속도로 건설에 2032억원, 공단고가교~서인천IC 혼잡도로 개설에 440억 원, 서창~안산 고속도로 건설에 330억 원이 각각 반영됐다.

아암지하차도 건설공사 등 6개 도로 건설 사업에도 76억 원이 투입된다. 시민 생활과 직결된 복지 예산도 포함됐다. 영유아 보육료 지원에 2689억 원이 배정됐고 장애인 거주시설 지원 259억 원, 노인 맞춤돌봄서비스 186억 원 등이 반영됐다.

정부의 예산안에는 박찬대 시장이 지난 7월 24일 박홍근 기획예산처 장관을 만나 직접 건의한 주요 현안 사업들이 상당수 반영됐다. GTX-B를 비롯해 인천발 KTX, 계양~강화 고속도로, 지역사랑상품권 인천e음 지원, 인천내항 1·8부두 재개발, 자연재해위험개선사업, 자동차 사이버보안 인증평가 지원, 미래커넥티드카 지원 등이 대표적이다.

시는 정부안에 반영되지 않은 지역 현안 사업의 재원 확보를 위해 국회 심의 과정에서 추가 국비 확보에 총력을 기울인다는 방침이다. 시는 이달 중 더불어민주당과 예산정책협의회를 열고 지역 국회의원과 국회 예산결산특별위원회 소속 의원 등을 상대로 사업의 필요성을 설명하며 국비 증액을 적극 요청할 계획이다.

박찬대 시장은 "인천의 핵심 전략인 ABC+E와 교통 인프라, 인천e음 등 시민의 삶과 직결된 예산을 확보한 것은 뜻깊은 성과"라며 "핵심 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 남은 국회 심의 과정에서도 최선을 다해 국비 확보에 나서겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com