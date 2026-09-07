클로즈 유어 아이즈 전민욱, 일일 기상캐스터 도전…'아침&' 깜짝 출연

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈 전민욱이 일일 기상캐스터로 변신한다.

소속사 언코어에 따르면 전민욱은 8일 오전 7시 30분 방송되는 JTBC 아침 뉴스 '아침&'의 날씨 코너에 출연해 시청자들에게 직접 기상 정보를 전달한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈유어아이즈 전민욱. [사진=언코어] 2026.09.07 moonddo00@newspim.com

이날 전민욱은 당일 날씨와 일상에 필요한 다양한 정보를 전하며 활기찬 아침을 열 예정이다. 약 1년 4개월째 MBC M '쇼! 챔피언' MC로 활약하며 차곡차곡 쌓아온 안정적인 진행 실력과 순발력을 유감없이 발휘할 것으로 기대를 모은다.

특히 무대와 예능 콘텐츠를 넘어 뉴스 프로그램의 날씨 코너에 도전하는 만큼, 전민욱이 특유의 밝은 에너지와 친근한 매력으로 선보일 색다른 활약에 관심이 집중된다.

전민욱이 속한 클로즈 유어 아이즈는 데뷔 이래 음반과 음악방송, 각종 시상식에서 두각을 나타내며 가파른 성장세를 이어가고 있다. 세 장의 미니앨범으로 누적 판매량 120만 장을 돌파한 데 이어 음악방송 1위와 신인상 10관왕 등 눈부신 성과를 거두며 대세 보이그룹으로 입지를 굳혔다. 또한 오는 9월 말 컴백을 앞두고 있어 이들이 새롭게 선보일 음악과 활동에도 기대가 모인다.

한편 전민욱이 일일 기상캐스터로 출연하는 JTBC '아침&'은 오는 8일 오전 7시 30분 방송된다.

moonddo00@newspim.com