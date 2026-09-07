대한항공, '숨은 마일리지 찾기' 프로모션…괌 왕복 항공권 제공

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10월 31일까지 스카이패스 회원번호 통합·연락처 업데이트 이벤트

추첨 통해 괌 프레스티지석·일반석 왕복 항공권 등 경품 증정

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공이 스카이패스(SKYPASS) 회원의 회원정보 업데이트를 독려하기 위한 '숨은 마일리지 찾기' 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션은 이날부터 오는 10월 31일까지 8주간 진행된다. 여러 개의 스카이패스 회원번호를 보유하고 있거나 장기간 연락처를 변경하지 않은 고객이 회원정보를 편리하게 정리할 수 있도록 마련됐다.

참여를 원하는 고객은 대한항공 홈페이지나 모바일 앱 메인화면의 '숨은 마일리지 찾기' 메뉴에서 '회원번호 통합 신청' 또는 '연락처 업데이트'를 진행하면 된다. 둘 중 하나만 참여해도 경품 행사에 자동 응모된다.

회원번호 통합 신청은 두 개 이상의 스카이패스 회원번호를 하나로 합치는 기능이다. 기존에 사용하지 않는 회원번호에 남아 있던 마일리지를 현재 사용하는 회원번호로 합산할 수 있다.

연락처 업데이트는 휴대전화 번호나 이메일 주소 등 회원정보를 최신 상태로 변경하는 기능이다. 대한항공은 회원정보를 최신 상태로 유지하면 항공권 예약 정보나 마일리지 유효기간 등 주요 안내 사항을 보다 원활하게 받을 수 있다고 설명했다.

대한항공은 응모자를 대상으로 추첨을 통해 경품도 제공한다. 1등에게는 괌 프레스티지석 왕복 항공권 2매를 증정한다. 이 밖에 괌 일반석 왕복 항공권 2매를 각각 3명에게 지급하고, 치킨 세트 100개와 햄버거 세트 200개도 제공한다. 당첨자는 오는 11월 10일 대한항공 홈페이지에서 발표된다.

[사진=대한항공]

heoneykim@newspim.com