일동바이오사이언스, '비타푸드 아시아' 참가…기능성 유산균 소개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수면·체지방 관련 프로바이오틱스 소개

해외 업체들과 사업 제휴 논의

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹의 건강기능식품 사업 계열사 일동바이오사이언스는 '2026 비타푸드 아시아'에 참가해 프로바이오틱스 소재와 사업 역량을 선보였다고 7일 밝혔다.

비타푸드 아시아는 아시아·태평양 지역 헬스케어 식품 박람회로 올해 행사는 지난 2일부터 4일까지 태국 방콕에서 열렸다.

2026 비타푸드 아시아 현장 [사진=일동바이오사이언스]

일동바이오사이언스는 행사에서 수면 관련 유포자 유산균 '바실루스 코아글란스 IDCC 1201(SPORABLE)'과 체지방 관련 프로바이오틱스 '비피도박테리움 락티스 IDCC 4301(B.lactis Fit)' 등 자체 기능성 소재를 소개했다.

프로바이오틱스 원료의 안정성을 높이기 위한 4중 코팅 특허 기술과 원료부터 완제품까지 맞춤형으로 제안할 수 있는 ODM(제조업자개발생산) 솔루션도 선보였다.

한국건강기능식품협회가 주관한 세미나에서는 자체 개발 프로바이오틱스 균주인 바실루스 코아글란스 IDCC 1201의 수면 질 개선 관련 연구 성과와 인체적용시험 결과를 발표했다.

회사 측은 행사 기간 다수의 해외 업체와 수면 관련 프로바이오틱스를 비롯한 기능성 균주의 사업 제휴 방안을 논의했다고 설명했다.

일동제약그룹 관계자는 "최근 글로벌 프로바이오틱스 시장에서 장 건강을 넘어 피부, 수면, 체지방 관리 등으로 수요가 세분화되고 있다"며 "현지 트렌드에 맞춰 다양한 기능성 소재와 원료를 개발하고 과학적 근거와 데이터를 축적하고 있다"고 말했다.

일동바이오사이언스는 태국과 말레이시아, 싱가포르 등 동남아시아를 비롯해 미국과 유럽 등으로 사업 영역을 확대하고 있다. 오는 16일부터 18일까지 인도네시아 자카르타에서 열리는 식품·원료 박람회 'Fi Asia Indonesia'에도 참가할 예정이다.

sykim@newspim.com