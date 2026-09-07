피엔티, '반도체·수소 전시회' 참가…"TGV·연료전지 장비 공개"

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KPCAshow서 유리기판용 TGV 도금장비 선봬

日 H2 & FC EXPO 참가…글로벌 고객 확대 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 2차전지 제조장비 전문기업 피엔티가 국내외 반도체 패키징 및 수소·연료전지 전문 전시회에 잇따라 참가하며 관련 장비 사업 확대에 나선다.

7일 피엔티는 오는 9~11일 인천 송도컨벤시아에서 열리는 'KPCAshow 2026'에 참가해 독자 개발한 유리관통비아(TGV) 도금 시스템을 선보인다고 밝혔다.

같은 기간 일본 치바현 마쿠하리 메세에서 개최되는 수소·연료전지 전문 전시회인 'H2 & FC EXPO 2026'에도 참가해 연료전지 제조장비 기술과 기존 공급 실적을 소개하고 글로벌 고객사 확보에 나설 예정이다.

피엔티의 'H2 & FC EXPO 2026' 전시 부스 조감도. [사진=피엔티]

피엔티는 KPCAshow에서 차세대 반도체 패키징 소재인 유리기판 제조에 적용되는 TGV 도금장비를 집중적으로 소개한다.

TGV는 유리기판에 형성한 미세 관통홀 내부를 금속으로 도금해 기판 상·하부 회로를 전기적으로 연결하는 기술이다. 인공지능(AI)과 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체의 고집적화가 진행되면서 대면적·고밀도 패키징 구현에 활용되는 유리기판 관련 기술로 주목받고 있다.

피엔티는 인쇄회로기판(PCB)과 동박 제조장비 사업에서 축적한 전해도금 기술과 정밀 공정제어 역량을 TGV 장비에 적용했다. 회사가 개발한 TGV 도금 시스템은 기존 방식보다 3배 이상 빠른 도금 처리속도를 목표로 개발됐으며 고속 처리와 도금 균일도, 공정 안정성 확보에 초점을 맞췄다.

회사는 이번 전시회를 통해 국내외 반도체 패키징·기판 관련 기업에 장비를 소개하고 신규 고객사와의 접점을 확대할 계획이다. 향후 유리기판 시장 확대에 대응해 장비 기술 확보와 고객사 검증도 추진한다.

수소·연료전지 분야에서는 기존 양산장비 공급 경험을 바탕으로 글로벌 사업 확대에 나선다. 피엔티는 연료전지 생산라인에 적용되는 양산장비를 수주해 고객사에 공급한 경험을 보유하고 있다.

피엔티는 2차전지 제조장비 사업에서 확보한 정밀 코팅·가공 및 공정제어 기술을 기반으로 연료전지 제조장비와 기존 공급 사례를 소개할 예정이다. 특히 코팅과 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정 기술을 연료전지 전극 및 관련 소재 제조공정에 적용해 신규 장비 포트폴리오와 고객 기반을 확대할 방침이다.

피엔티 관계자는 "피엔티가 2차전지 장비 사업을 통해 축적해 온 정밀 코팅·도금 및 공정제어 기술은 다양한 첨단 제조산업으로 확장 가능한 기반 기술"이라며 "이번 국내외 전시회를 통해 TGV와 연료전지 장비의 기술 경쟁력을 적극 알리고 신규 고객 및 프로젝트를 발굴해 미래 성장사업의 성과를 가시화해 나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com