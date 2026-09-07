성평등부, 울산 기업 CEO 100명에 'DEI 경영' 교육…가족친화인증 가점

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AI 시대 리더십 변화·DEI 실행전략 교육…지역 찾아가는 포럼 개최

교육 참여기업 인증심사 최대 5점 가점…우수기업 연말 포상 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 오는 8일 울산 더엠(the M) 컨벤션에서 지역 기업 최고경영자(CEO)를 대상으로 '2026년 기업 맞춤형 DEI 교육' CEO 포럼을 개최한다고 7일 밝혔다.

DEI는 다양성(Diversity)과 공평성(Equity) 포용성(Inclusion)을 뜻하며 기업의 ESG 경영 가운데 사회 분야에서 주요 가치로 다뤄지고 있다.

'2026년 기업 맞춤형 DEI 교육' CEO 포럼. [사진=성평등가족부]

이번 포럼은 AI 시대 기업 경쟁력을 높이는 데 필요한 DEI 경영 전략과 CEO의 역할을 제시하기 위해 마련됐다. 특히 수도권 중심의 교육을 지역으로 확대해달라는 기업들의 요구를 반영해 찾아가는 방식으로 진행한다.

교육에는 울산지역 민간기업 CEO 약 100명이 참여할 예정이다. AI 시대 DEI의 중요성을 비롯해 경영환경 변화에 따른 CEO의 역할과 리더십 변화, DEI를 실제 경영성과로 연결하기 위한 5단계 실행 전략 등을 다룬다.

기업 현장에서는 DEI 제도와 문화를 정착시키기 위해 경영진의 의지가 필요하다는 요구가 잇따르고 있다. 지난 6월 DEI 교육에 참여한 기업 인사·조직 담당자 대상 조사에서도 제도 정착의 어려움으로 CEO의 인식 부족과 리더의 의지 부족, 임원진 설득의 어려움 등이 제시됐다.

지난해 7월 인천에서 열린 CEO 포럼 참가자를 대상으로 실시한 사전·사후 조사에서는 DEI 관련 전체 인식 수준이 5점 만점 기준 평균 2.67점에서 교육 후 4.49점으로 높아진 것으로 나타났다. 약 1.68배 상승한 수준이다.

성평등부는 CEO 포럼과 DEI 교육에 참여한 기업이 2027년도 가족친화인증 신규·재인증 심사를 받을 경우 관련 직장교육 항목에서 3점의 가점을 줄 예정이다. 온·오프라인 과정을 모두 이수하면 최대 5점까지 받을 수 있다.

조직문화 개선과 다양성 분야에서 성과를 낸 기업은 별도 심사를 거쳐 연말 포상한다.

원민경 성평등부 장관은 "급변하는 글로벌 경영 환경 속에서 기업의 지속가능한 성장과 경쟁력 확보를 위해서는 DEI 존중과 성평등한 조직문화 조성이 필수적"이라며 "이번 울산 CEO 포럼이 지역 기업 리더들에게 AI 시대에 걸맞는 DEI 경영의 가치를 재인식시키고, 실질적인 조직문화 혁신으로 이어지는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

jane94@newspim.com