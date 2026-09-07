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성평등부, 울산 기업 CEO 100명에 'DEI 경영' 교육…가족친화인증 가점

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  • 성평등가족부가 8일 울산서 CEO 포럼을 연다
  • AI 시대 DEI 경영전략과 CEO 역할을 다룬다
  • 참여 기업엔 가족친화인증 가점을 준다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 시대 리더십 변화·DEI 실행전략 교육…지역 찾아가는 포럼 개최
교육 참여기업 인증심사 최대 5점 가점…우수기업 연말 포상 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 오는 8일 울산 더엠(the M) 컨벤션에서 지역 기업 최고경영자(CEO)를 대상으로 '2026년 기업 맞춤형 DEI 교육' CEO 포럼을 개최한다고 7일 밝혔다.

DEI는 다양성(Diversity)과 공평성(Equity) 포용성(Inclusion)을 뜻하며 기업의 ESG 경영 가운데 사회 분야에서 주요 가치로 다뤄지고 있다.

'2026년 기업 맞춤형 DEI 교육' CEO 포럼. [사진=성평등가족부]

이번 포럼은 AI 시대 기업 경쟁력을 높이는 데 필요한 DEI 경영 전략과 CEO의 역할을 제시하기 위해 마련됐다. 특히 수도권 중심의 교육을 지역으로 확대해달라는 기업들의 요구를 반영해 찾아가는 방식으로 진행한다.

교육에는 울산지역 민간기업 CEO 약 100명이 참여할 예정이다. AI 시대 DEI의 중요성을 비롯해 경영환경 변화에 따른 CEO의 역할과 리더십 변화, DEI를 실제 경영성과로 연결하기 위한 5단계 실행 전략 등을 다룬다.

기업 현장에서는 DEI 제도와 문화를 정착시키기 위해 경영진의 의지가 필요하다는 요구가 잇따르고 있다. 지난 6월 DEI 교육에 참여한 기업 인사·조직 담당자 대상 조사에서도 제도 정착의 어려움으로 CEO의 인식 부족과 리더의 의지 부족, 임원진 설득의 어려움 등이 제시됐다.

지난해 7월 인천에서 열린 CEO 포럼 참가자를 대상으로 실시한 사전·사후 조사에서는 DEI 관련 전체 인식 수준이 5점 만점 기준 평균 2.67점에서 교육 후 4.49점으로 높아진 것으로 나타났다. 약 1.68배 상승한 수준이다.

성평등부는 CEO 포럼과 DEI 교육에 참여한 기업이 2027년도 가족친화인증 신규·재인증 심사를 받을 경우 관련 직장교육 항목에서 3점의 가점을 줄 예정이다. 온·오프라인 과정을 모두 이수하면 최대 5점까지 받을 수 있다.

조직문화 개선과 다양성 분야에서 성과를 낸 기업은 별도 심사를 거쳐 연말 포상한다.

원민경 성평등부 장관은 "급변하는 글로벌 경영 환경 속에서 기업의 지속가능한 성장과 경쟁력 확보를 위해서는 DEI 존중과 성평등한 조직문화 조성이 필수적"이라며 "이번 울산 CEO 포럼이 지역 기업 리더들에게 AI 시대에 걸맞는 DEI 경영의 가치를 재인식시키고, 실질적인 조직문화 혁신으로 이어지는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

jane94@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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