아이유, 새 디싱 더블 타이틀 확정…2곡 모두 직접 작사

AI 핵심 요약beta
- 아이유가 7일 새 싱글 '이 별로부터' 트랙리스트를 공개했다.
- 이번 싱글에는 '이 별로부터'와 '디어 마이 크레이지 소울메이트' 2곡이 담겼다.
- 두 곡은 10일 발매되며 뮤직비디오는 10일과 16일 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 아이유가 새 디지털 싱글 '이 별로부터'에 두 곡의 타이틀을 담는다.
소속사 EDAM엔터테인먼트는 7일 아이유 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 새 디지털 싱글 '이 별로부터'의 트랙리스트 영상을 게재했다.
공개된 영상에는 광활한 우주를 배경으로 거대한 행성과 우주인, 그 사이를 유영하는 종이비행기 등이 등장해 몽환적이면서도 신비로운 분위기를 자아낸다.
특히 행성 위로 곡명이 반짝이며 떠오르는 연출이 더해져 앞서 공개된 티저에 이어 이번 신보가 담아낼 이야기에 대한 궁금증을 높인다.
트랙리스트에 따르면 이번 디지털 싱글에는 '이 별로부터'와 '디어 마이 크레이지 소울메이트(Dear my crazy soulmate)' 총 2곡이 수록되며, 두 곡 모두 타이틀곡으로 선보인다.
특히 아이유가 두 곡 모두 직접 작사해 자신만의 언어와 감성을 녹여낸 만큼, 각각의 곡을 통해 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 모인다.
이번 디지털 싱글은 앞서 발매가 연기된 아이유의 정규 6집에 수록될 예정인 두 곡을 선공개하는 것으로, 아이유의 새로운 음악을 기다려온 리스너들의 아쉬움을 달래줄 것으로 기대된다.
두 타이틀곡의 뮤직비디오 역시 순차적으로 베일을 벗는다. '디어 마이 크레이지 소울메이트' 뮤직비디오는 음원 발매일인 오는 10일 공개되며, '이 별로부터' 뮤직비디오는 오는 16일 공개될 예정이다. 서로 다른 두 곡이 음악과 영상으로 각각 어떤 서사를 펼쳐낼지 기대를 모은다.
아이유의 새 디지털 싱글 '이 별로부터'는 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com