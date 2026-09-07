롯데슈퍼, 쿠팡이츠 등에 업고 '1시간 배송' 서비스 시작

AI 핵심 요약beta
- 롯데슈퍼가 7일 쿠팡이츠와 퀵커머스 서비스를 시작했다.
- 전국 170개 점포서 신선식품·생활필수품 3000종을 판다.
- 주문 1시간 내 배송을 목표로 오전 10시~오후 10시 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데슈퍼가 쿠팡이츠와 손잡고 퀵커머스 시장에 뛰어들었다.
롯데슈퍼는 7일부터 전국 170개 점포에서 쿠팡이츠와 협력해 퀵커머스 서비스를 시작한다고 밝혔다. 주거지역과 가까운 점포망을 활용해 신선식품과 생활필수품 등을 빠르게 배송하고, 온라인 장보기 시장에서 커지는 즉시배송 수요를 확보한다는 전략이다.
쿠팡이츠 앱을 통해 신선식품과 생활필수품 등 약 3000종의 상품을 판매한다. 주문 후 1시간 이내 배송을 목표로 하며, 서비스 시간은 오전 10시부터 오후 10시까지다.
최소 주문금액은 1만 5000원이다. 1~2인 가구도 이용할 수 있도록 설정했다. 주문 가능한 상품에는 신선식품과 가공식품, 생활용품뿐 아니라 치킨, 김밥, 샌드위치 등 델리 상품도 포함된다.
고객이 쿠팡이츠 앱에서 주문하면 롯데슈퍼 직원이 매장에서 상품을 직접 피킹하고 배달원이 배송하는 방식으로 운영된다. 롯데슈퍼는 오프라인 점포의 상품 경쟁력과 쿠팡이츠의 배송 인프라를 결합해 서비스를 제공하기로 했다.
이규환 롯데마트·슈퍼 퀵커머스운영팀장은 "이번 퀵커머스 서비스는 롯데슈퍼가 가진 근거리 점포망과 쿠팡이츠의 배송 인프라를 결합해 고객에게 보다 편리한 장보기 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "향후 운영 성과와 고객 반응을 면밀히 살펴 퀵커머스 서비스를 안정적으로 운영해 나갈 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com