삼성액티브운용 'KoAct 배당성장액티브', 수익률·분배율 1위

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최근 1년 수익률 105.5%…1개월 4.7%·6개월 35.1%



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성액티브자산운용은 'KoAct 배당성장액티브' 상장지수펀드(ETF)가 국내 배당성장형 ETF 가운데 최근 1년 수익률과 연초 이후 누적 분배율 모두 1위를 기록했다고 7일 밝혔다.

삼성액티브자산운용에 따르면 KoAct 배당성장액티브 ETF의 최근 1년 수익률은 105.5%다. 최근 1개월 수익률은 4.7%, 6개월 수익률은 35.1%로 회사가 비교한 배당성장형 ETF 가운데 각 기간 수익률 1위를 기록했다.

이 ETF는 올해 1~8월 분배금으로 주당 총 1273원을 지급했다. 연초 이후 누적 분배율은 5.9% 수준으로 회사가 비교한 국내 주요 배당성장형 ETF 가운데 가장 높았다.

삼성액티브자산운용은 매월 약 0.5% 수준의 월분배금을 지급하는 동시에 운용 과정에서 발생한 자본차익을 활용해 특별배당을 지급한 것이 누적 분배율에 영향을 미쳤다고 설명했다.

[사진=삼성액티브자산운용]

KoAct 배당성장액티브는 현재 배당수익률이 높은 종목뿐 아니라 이익과 현금흐름 개선, 향후 주주환원 확대 가능성 등을 고려해 종목을 선별하는 액티브 운용 전략을 사용한다.

자사주 매입·소각과 배당성향 상승 등 주주환원 정책 확대가 예상되는 종목에 투자해 자본차익과 배당 수익을 함께 추구하는 방식이다.

주요 편입 종목은 ▲삼성전자우 22.8% ▲SK하이닉스 21.9% ▲KB금융 3.2% ▲한화에어로스페이스 2.9% ▲SK스퀘어 2.6% 등이다. 총보수는 연 0.5%다.

지성진 삼성액티브자산운용 매니저는 "배당성장 전략은 단순히 현재 배당수익률이 높은 기업보다는 중장기적으로 이익과 배당이 함께 성장할 수 있는 기업에 투자하는 전략"이라며 "현재는 AI 투자 확대와 메모리 업황 개선을 기반으로 이익 성장 가시성이 높은 반도체 업종에서 향후 배당 성장 여력 역시 확대될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com