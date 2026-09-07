삼성액티브운용 'KoAct 배당성장액티브', 수익률·분배율 1위

AI 핵심 요약beta
- 삼성액티브자산운용이 7일 KoAct 배당성장액티브 ETF 성과를 밝혔다.
- 이 ETF는 최근 1년 수익률 105.5%로 배당성장형 1위였다.
- 연초 이후 누적 분배율 5.9%로 국내 주요 ETF 중 가장 높았다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성액티브자산운용은 'KoAct 배당성장액티브' 상장지수펀드(ETF)가 국내 배당성장형 ETF 가운데 최근 1년 수익률과 연초 이후 누적 분배율 모두 1위를 기록했다고 7일 밝혔다.
삼성액티브자산운용에 따르면 KoAct 배당성장액티브 ETF의 최근 1년 수익률은 105.5%다. 최근 1개월 수익률은 4.7%, 6개월 수익률은 35.1%로 회사가 비교한 배당성장형 ETF 가운데 각 기간 수익률 1위를 기록했다.
이 ETF는 올해 1~8월 분배금으로 주당 총 1273원을 지급했다. 연초 이후 누적 분배율은 5.9% 수준으로 회사가 비교한 국내 주요 배당성장형 ETF 가운데 가장 높았다.
삼성액티브자산운용은 매월 약 0.5% 수준의 월분배금을 지급하는 동시에 운용 과정에서 발생한 자본차익을 활용해 특별배당을 지급한 것이 누적 분배율에 영향을 미쳤다고 설명했다.
KoAct 배당성장액티브는 현재 배당수익률이 높은 종목뿐 아니라 이익과 현금흐름 개선, 향후 주주환원 확대 가능성 등을 고려해 종목을 선별하는 액티브 운용 전략을 사용한다.
자사주 매입·소각과 배당성향 상승 등 주주환원 정책 확대가 예상되는 종목에 투자해 자본차익과 배당 수익을 함께 추구하는 방식이다.
주요 편입 종목은 ▲삼성전자우 22.8% ▲SK하이닉스 21.9% ▲KB금융 3.2% ▲한화에어로스페이스 2.9% ▲SK스퀘어 2.6% 등이다. 총보수는 연 0.5%다.
지성진 삼성액티브자산운용 매니저는 "배당성장 전략은 단순히 현재 배당수익률이 높은 기업보다는 중장기적으로 이익과 배당이 함께 성장할 수 있는 기업에 투자하는 전략"이라며 "현재는 AI 투자 확대와 메모리 업황 개선을 기반으로 이익 성장 가시성이 높은 반도체 업종에서 향후 배당 성장 여력 역시 확대될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com