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김승원, '식약처 청탁' 정면돌파…"한동훈, 청문회 증인으로 나와라"

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  • 김승원 법무장관 후보자가 7일 한동훈 의원과 검사들을 증인 요청하겠다고 했다.
  • 식약처 청탁과 기소유예 외압 의혹을 부인하며 사실관계 증명을 요구했다.
  • 주가조작·가족 급여 의혹도 반박했고 청문회는 15일 열릴 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코로나 임상 민원 전달은 인정…"신중했어야"
기소유예 외압설…"尹 정권 시절, 성립할 수 없어"
배우자·아들 발달장애센터 급여도 해명

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 코로나19 치료제 임상시험계획 승인 관련 식품의약품안전처(식약처) 청탁 의혹을 제기한 한동훈 무소속 의원과 자신을 기소유예 처분한 당시 검사들을 인사청문회 증인으로 요청하겠다고 밝혔다.

김 후보자는 7일 서울 종로구 적선현대빌딩에서 열린 출근길 도어스테핑에서 "한동훈 의원은 청문회에 증인으로 나와 자신이 한 말에 대한 책임을 져야 한다"며 "관련 처분을 했던 검사들도 증인으로 요청하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.07 yeawon2@newspim.com

그는 "이번 코로나 임상 승인 관련 민원 전달 과정에서는 더욱 신중했어야 한다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"면서도 "식약처에 부정한 청탁을 한 적이 없고, 그로 인해 식약처 심사가 공정하게 이뤄지지 않은 사실도 없다"고 주장했다.

김 후보자는 한 의원이 기소유예 처분 과정에 외압 의혹을 제기한 데 대해 "기소유예 당시 윤석열 정권이었고 박성재 법무부 장관, 심우정 검찰총장이었다"며 "민주당 초선 의원에 불과했던 제가 어떻게 검찰에 압력을 가해 기소유예로 만들 수 있겠느냐"고 반문했다.

그러면서 "외압으로 저에 대한 기소유예가 이뤄졌다는 것이라면 (한 의원은) 청문회에 꼭 출석해 사실관계를 증명해 보이라"고 했다. 김 후보자는 지난해 5월 기소유예 처분이 부당하다며 헌법재판소에 헌법소원을 제기했으며, 현재 심리 결과를 기다리고 있다.

한 의원의 수사자료 공개를 두고는 "수사자료 유출은 당사자의 방어권 행사 외에는 엄격히 금지되는 형사처벌 사안"이라며 "수사자료를 어디서 입수했는지, 적법하게 취득했는지, 원본과 일치하는지 밝혀야 한다"고 촉구했다. 이어 "한 의원이 윤석열 전 대통령과 함께해 온 검찰 캐비닛 정치의 전형"이라고 비판했다.

김 후보자는 자신을 둘러싼 주가조작 관여 의혹에는 "해당 업체 제넨셀이 비상장사라는 사실도 이번에 처음 알았다"며 "2023년 한 전 장관 시절부터 이 회사들에 대한 주가조작 수사가 이뤄졌다는데, 3년 동안 나에 대해서는 한 차례도 소환을 한 적이 없다"고 말했다. 이어 "만약 내가 주가조작에 관여했다면 3년 동안 나를 가만히 두었겠나"고 반문했다.

앞서 한 의원은 최근 페이스북을 통해 김 후보자와 브로커 양모 씨, 제넨셀 설립자 강모 씨 간 통화 녹취를 잇달아 공개했다.

해당 녹취에는 ▲2021년 10월 12일 통화에서 양씨가 "담당자들이 과장 선에서 넘어가지를 않는다"고 하자 김 후보자가 "과장 선에서 막혀 있다? 알았어"라고 답한 대목 ▲임상시험계획 승인 이튿날인 10월 27일 양씨가 강씨와 통화하며 "승원 오빠 캐시 2000 쥐어주려고 했다"고 말한 대목 등이 담겼다. 한 의원은 이를 근거로 김 후보자의 민원이 "실무진까지 전달된 성공한 로비"라고 주장해왔다.

김 후보자는 이날 양씨가 자신을 '승원 오빠'라고 부르는 등 친분 관계가 드러난 데 대해서도 해명했다. 김 후보자는 양씨를 법조인들이 자주 가는 음식점과 카페에서 처음 알게 됐고 이후 근로기준법 위반 사건에서 변호를 맡게 됐다고 설명했다.

그러면서 "성공한 여성 기업가로서 존중하고 또 친한 후배로서 지내온 것은 맞다"고 말했다.

한편 김 후보자는 배우자가 운영하는 발달장애센터의 정부 바우처 수익 상당액이 가족 급여로 지급됐다는 의혹에 대해서도 해명했다. 앞서 국민의힘은 해당 센터가 4년간 정부 바우처 수익 8억7877만원을 받았는데 이 중 38%인 3억3143만원이 배우자와 두 자녀 등 일가족에게 급여로 지급됐다고 주장한 바 있다.

김 후보자는 "발달장애 학교 선생님, 돌보는 분들을 모시기가 쉽지 않다"며 배우자와 아들이 실제 센터에서 발달장애 아동을 돌보는 업무를 해왔다고 강조했다. 아들의 실수령액은 월 270만~280만원, 배우자는 월 400만원 수준이라며 "국민의힘에서 마치 가족기업처럼 운영하는 것처럼 호도하고 있다"고 반박했다. 이어 "저희 처를 존경하고 아들에 대해서는 대견하게 생각한다"고 말했다.

김 후보자는 '총선 때 음주운전 전과 기록을 당에 알리지 않은 이유', '청와대에도 제출을 안 했는지' 등 취재진의 질문에는 "100만원 이하면 기재가 아예 안 되는 것으로 알고 있다. 이런 점을 참작해 달라"며 "여기까지 하겠다"고 답한 채 자리를 이동했다.

김 후보자의 인사청문회는 오는 15일 국회 법제사법위원회에서 열릴 예정이다. 식약처 민원 전달, 음주운전 전력 외에도 이재명 대통령 관련 사건 공소취소 주장 등이 검증 대상이 될 전망이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 2026.09.07 yeawon2@newspim.com

yek105@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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