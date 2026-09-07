기부금인가, 영업비용인가...우리은행, 특정 대학에 200억원 기부 약정

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6년간 총 200억원 약정, 첫 해에만 50%인 100억원 배정

주거래 금고 유치용 '영업 판촉비' 성격, 회계·공시 실효성 논란

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 우리은행이 특정 대학교 한 곳에 6년간 총 200억 원에 달하는 대규모 기부금 제공을 확정했다. '대학 발전 및 우수인재 양성'을 위한 순수 기부금을 내걸었으나, 실상은 대학 주거래 은행(금고) 지위를 사수·유치하기 위한 영업 판촉 성격이 짙어 계정 처리의 적정성을 두고 논란이 제기된다.

[AI 인포그래픽=김양섭 기자]

◆ 6년간 200억원 파격 약정… 첫해에만 100억원 '선배정' 구조

7일 금융권 및 전국은행연합회 공시에 따르면 우리은행은 지난 1일 특정 대학교를 대상으로 총 200억 원 규모의 재산상 이익(기부금) 제공을 확정해 공시했다. 제공 기간은 2026년부터 2031년까지 총 6년이다.

이번 공시에서 가장 눈에 띄는 대목은 자금 배분 스케줄이다. 전체 약정액 200억 원 가운데 절반에 달하는 100억 원이 첫해인 올해 배정됐다. 이어 2027년과 2028년에 각 30억 원, 2029년 20억 원, 2030~2031년 각 10억 원이 나누어 지급된다.

금융권에서는 이번 200억 원 약정을 두고 최근 공시된 단일 대학 대상 기부금·출연금 사례 중 파격적인 규모라는 평가가 나온다.

특히 첫해 100억 원 배정 배경에 대해 우리은행 관계자는 "보통 대학 측에서 건물 신축 등 새로운 사업을 진행할 때 초기 자금 지원 요청을 하는 경우가 많다"고 설명했다.

[자료=우리은행 이익제공 공시]

◆ 사회 공헌인가 마케팅비인가… 계정 처리 모호성 지적

금융권 일각에서는 이번 기부금의 실질을 순수 사회공헌이 아닌 대가성 영업 판촉비(협력사업비) 성격으로 보고 있다. 은행이 대학 주거래 금고로 선정되면 수천억 원 규모의 대학 재정 자금 예치에 따른 예대마진 수익은 물론, 교직원 급여계좌, 신입생 학생증 체크카드 발급을 통해 미래 고객에 대한 록인(Lock-in) 효과를 누리게 된다.

문제는 영업 반대급부 또는 마케팅 성격의 자금이 회계상 '기부금' 계정으로 처리된다는 점이다.

금융권 관계자는 "영업을 목적으로 진행하면서 기부금 계정으로 처리하는 게 맞냐는 지적이 최근 금융권 안팎에서 나오는 게 사실"이라며 "기업들의 사회공헌 활동에는 마케팅적 측면도 분명히 존재하는 만큼, 두 영역을 칼같이 잘라 구분하기에는 현실적으로 애매한 부분이 있다"고 말했다.

◆ 수혜 기관명은 '비밀'… 대가성 차단 공시 취지 무색

금융당국은 시중은행 간 지자체·대학 금고 유치를 둘러싼 출혈 경쟁을 막기 위해 과당경쟁 예방 가이드라인을 운용하고 있다. 또한 대가성 거래를 투명하게 공개하도록 은행업감독규정 등에 따라 재산상 이익 제공 공시를 의무화했다.

그러나 정작 공시상에는 수혜 기관명이 업종 코드 형태로만 표기돼 있어, 거래의 투명성을 높이겠다는 제도적 취지가 반감된다는 지적이 나온다.

우리은행 측은 타행과의 경쟁 과열 및 타 대학과의 형평성 문제를 이유로 대외 비공개가 불가피하다는 입장이다. 우리은행 관계자는 "금액이나 학교명이 노출되면 거래 중인 다른 대학에서 '왜 우리는 이것밖에 안 주냐'는 반발이 나오거나, 경쟁 은행이 재계약 시점에 금액을 더 얹어 영업을 뺏어가려 하는 경우도 있다"며 "기관 협약을 맺더라도 정보 유출 및 과당경쟁을 막기 위해 보도자료조차 내지 않고 비공개하는 것을 원칙으로 하고 있다"고 밝혔다.

우리은행 전경. [사진= 우리은행]

ssup825@newspim.com