동서식품, 카누 캡슐 업사이클링 방향제…자원순환 활동 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동서식품이 카누 캡슐을 활용한 업사이클링 차량용 방향제를 선보이고, 카누 선물세트에 종이 손잡이를 적용하는 등 자원순환 활동을 확대한다.

동서식품이 사용 후 수거된 카누 캡슐을 업사이클링하여 차량용 방향제를 제작했다. [사진= 동서식품]

동서식품은 2023년부터 운영해온 자원순환 프로그램 '카누와 함께 그린 내일'을 통해 수거된 카누 캡슐의 알루미늄을 이번에 차량용 방향제로 재탄생시키며 '업사이클링'으로 활동 범위를 넓혔다. 이번 방향제는 한국도로공사 충북본부와 협업해 제작됐으며 이벤트를 통해 소비자에게 무상 제공될 예정이다.

2023년 11월부터 올해 8월까지 수거된 카누 캡슐은 누적 약 27톤으로, 재활용 시 약 54톤 CO2eq의 온실가스 배출 저감 효과가 있다.

동서식품은 카누 선물세트의 플라스틱 손잡이도 종이 손잡이로 전면 교체했다. 2023년 맥심 커피믹스 선물세트에 처음 도입한 데 이어 적용 범위를 확대한 것으로, 연간 약 1.8톤의 플라스틱 폐기물 저감이 기대된다.

동서식품 관계자는 "소비자와 함께 모은 카누 캡슐을 활용한 업사이클링 방향제 제작부터 선물세트 종이 손잡이 도입까지, 동서식품은 소비자의 일상 가까이에서 실천할 수 있는 친환경 활동을 이어가고 있다"고 말했다.

fineview@newspim.com