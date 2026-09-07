피규어에 빠진 MZ…이마트24, '덕질' 수요 잡는다

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애니메이션 피규어·굿즈 카테고리 신설…3개월 매출 171% 증가

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트24가 피규어와 굿즈, 뽑기 상품을 앞세워 급성장하는 서브컬처 시장 공략에 나선다.

이마트24는 모바일 앱 예약픽업 서비스에 애니메이션 피규어와 만화책 전문 카테고리를 신설했다고 7일 밝혔다. '주술회전', '귀멸의 칼날', '체인소맨', '장송의 프리렌' 등 인기 애니메이션 지식재산권(IP)을 활용한 피규어를 판매한다.

이마트24가 모바일 앱 예약픽업 서비스에 애니메이션 피규어·만화책 전문 카테고리를 신설하고, '트렌드랩 성수점'에서 국내 편의점 업계 최초로 지류형 '이치방쿠지'를 운영하는 등 '서브컬처' 수요 공략에 나섰다. [사진-이마트24]

최근 애니메이션·게임·캐릭터 등을 즐기는 서브컬처가 대중적인 소비문화로 확산하면서 관련 상품 수요가 커진 데 따른 전략이다. 실제 이마트24의 최근 3개월(6~8월) 피규어·굿즈 월평균 매출은 전년 대비 171% 증가했다. 캡슐박스 등 뽑기 상품의 상반기 매출도 89.5% 늘었다.

고객은 앱에서 상품을 주문·결제한 후 가까운 매장에서 수령할 수 있다. 이달 30일까지 피규어 10% 할인 쿠폰(1인당 최대 1만원)을 제공한다. '명탐정코난', '원피스', '스파이패밀리', '단다단' 등 인기 만화책 8종도 상시 10% 할인으로 판매한다.

플래그십스토어 '트렌드랩 성수점'에서는 캐릭터 굿즈 뽑기 상품 '이치방쿠지'를 운영한다. 지류형 '이치방쿠지'를 국내 편의점 업계 최초로 선보이는 것이다. 고객이 직접 제비를 뽑아 결과를 확인하는 방식으로, 모든 응모자가 피규어·인형·생활잡화 등 굿즈를 받을 수 있다.

마지막 제비를 뽑은 고객에게는 희귀 굿즈를 증정하는 '라스트원상'도 적용된다. 판매 상품은 '약사의 혼잣말', '원피스', '나루토', '슈퍼마리오 요시', '기동전사 건담' 등 5종이다.

'이치방쿠지' 구매 고객을 위해 이달 말까지 할인 행사를 진행한다. 카카오페이머니·포인트, 네이버페이머니·포인트, 토스페이머니·계좌로 결제하면 30% 할인(1일·1인·1회 4000원 한도)을 받을 수 있다.

이마트24는 앞으로도 다양한 IP를 활용한 상품을 확대하며, 변화하는 고객 취향에 맞춘 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다.

nrd@newspim.com