서경배 회장 "81년 힘은 고객중심·개척정신...'뉴뷰티' 통해 세계로"

아모레퍼시픽그룹 창립 81주년

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아모레퍼시픽그룹이 창립 81주년을 맞아 글로벌 시장을 향한 도전을 가속화하겠다는 의지를 밝혔다.

아모레퍼시픽 그룹 창립 81주년을 맞아 기념사를 발표하는 서경배 회장. [사진= 아모레퍼시픽]

아모레퍼시픽그룹은 지난 9월 4일 서울 용산 본사에서 창립 81주년 기념식을 개최했다. 이날 서경배 회장은 "전 세계 고객에게 새로운 아름다움의 기준을 제시하는 회사를 만들자"며 '뉴뷰티' 비전 실현을 통한 글로벌 성장 의지를 강조했다.

이날 기념식은 전 세계 법인을 대상으로 국문, 영문, 중문 등 3개 언어로 온라인 생중계됐다.

서경배 회장은 "지난 81년의 아모레퍼시픽 역사를 이끌어 온 힘은 고객 중심과 개척 정신"이라며 "고객의 변화를 먼저 읽고 새로운 영역을 개척해 전에 없던 뷰티 문화를 창조하는 것이 우리가 추구하는 '뉴뷰티'의 길"이라고 강조했다.

이어 "디지털과 플랫폼을 중심으로 유통의 판도가 재편됐고, K컬처에 대한 높은 관심만큼 경쟁은 치열해지고 변화의 속도는 빨라졌다"며 "시대에 맞는 과제를 빠르게 실행해 고객의 일상을 변화시키는 새로운 상품과 루틴, 문화를 주도해 나가자"고 당부했다.

아모레퍼시픽그룹은 지난해 창립 80주년을 맞아 'Create New Beauty' 비전을 선포하고 글로벌 핵심 시장 집중 육성, 통합 뷰티 솔루션 강화, 바이오 기술 기반 항노화 개발, 민첩한 조직 혁신, 인공지능 기반 업무 전환 등 5대 전략 과제를 수립한 바 있다. 올해는 이를 바탕으로 '글로벌 시장 도전 가속', '내외면을 아우르는 뷰티 창출', '일하는 방식의 혁신'을 핵심 과제로 추진하고 있다. '홀리스틱 롱제비티' 기술 비전 아래 스킨케어를 넘어 헤어 케어와 웰니스 전반으로 영역을 확장하고, 독자적 바이오 뷰티 경쟁력을 구축해 차별화된 솔루션을 제공한다는 계획이다.

서경배 회장은 "고객의 변화를 누구보다 먼저 읽고, 빠르게 실행하며, 끈질기게 완수해야 한다"며 "81년간 이어 온 고객 중심과 개척 정신으로 우리만의 '뉴뷰티'를 만들어 세계를 향해 힘차게 나아가자"고 강조했다.

fineview@newspim.com