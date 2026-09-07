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'초엔저' 국면 전환 기로..."시장은 1달러=150엔도 시야에"

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AI 핵심 요약

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  • 엔화가 4일 155엔대로 급등하며 초엔저 전환 관측이 나왔다.
  • 미·일 당국 개입 기대와 BOJ 인상 전망이 엔화 강세를 이끌었다.
  • CPI와 FOMC 결과 따라 155엔·150엔선 시험 가능성이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 외환시장에서 엔화가 가파르게 상승하면서 장기간 이어진 '초엔저' 국면이 전환점을 맞고 있다는 관측이 나오고 있다.

미·일 당국이 엔저 시정에 적극적으로 나설 것이라는 기대가 확산하는 가운데 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상 전망과 헤지펀드의 엔화 매도 포지션 청산이 맞물리면서 엔화 강세에 힘이 실리고 있다.

엔화 가치는 2일 달러당 160엔대 초반에서 움직였지만 4일 오전에는 155엔대 초반까지 상승했다. 불과 사흘 만에 엔화 가치가 달러당 5엔가량 오른 것이다.

올해 7월만 해도 엔화는 달러당 164엔에 육박하며 약 40년 만의 최저 수준까지 떨어졌다. 가계의 해외투자 확대와 무역수지 적자 경향 등 구조적인 엔화 매도 요인이 지속되는 가운데 시장에서는 엔화 약세가 쉽게 끝나지 않을 것이라는 전망이 우세했다.

일본 정부와 당국의 거듭된 엔화 매수 개입도 추세를 바꾸기에는 역부족이라는 평가가 많았다.

하지만 9월 들어 시장의 분위기가 달라지고 있다. 7일 니혼게이자이신문은 "시장이 엔화 강세 전환 가능성을 보기 시작했다"고 전했다. 단순한 단기 반등을 넘어 장기간 이어진 엔화 약세의 흐름 자체가 바뀔 수 있다는 기대가 나타나고 있는 것이다.

미 달러화와 일본 엔화 [사진=로이터 뉴스핌]

변화의 배경에는 미·일 양국이 엔저 시정에 적극적으로 나설 것이라는 관측이 자리 잡고 있다.

특히 스콧 베선트 미국 재무장관의 잇단 발언이 시장의 경계심을 높였다. 베선트 장관은 8월 하순 이후 일본을 향해 엔화의 저평가를 시정하기 위한 일본의 단호한 시장·통화정책 조치를 강하게 지지한다는 취지의 발언을 반복하고 있다.

시장에서는 이를 계기로 BOJ가 금리 인상에 속도를 낼 수 있다는 전망이 커졌다. BOJ의 금리 인상이 이어지는 반면 미국의 금리 인하 가능성이 높아질 경우 미·일 금리 차가 축소되면서 그동안 엔화 약세를 초래했던 달러 매수·엔화 매도 거래의 매력이 떨어질 수 있기 때문이다.

엔화를 빌려 금리가 높은 달러 자산 등에 투자하는 이른바 '엔 캐리 트레이드'의 수익성도 약해지고 있다. 아오조라은행의 모가 아키라 수석 마켓 스트래티지스트는 "엔화를 팔고 달러를 사는 캐리 트레이드의 매력이 떨어지고 있다"고 말했다.

미·일 금리 차에서 얻을 수 있는 수익이 줄어들 경우 엔화 매도 포지션을 유지할 유인이 그만큼 약해진다는 의미다.

엔화 매도 포지션이 과도하게 쌓여 있다는 점도 엔화 강세를 가속할 수 있는 요인이다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 엔화 급등 직전인 1일 기준 헤지펀드의 엔화 순매도 포지션은 10만2188계약으로, 약 1조2000억엔 규모에 달했다. 일주일 전보다 33% 늘어난 수준이다.

엔화 매도 포지션이 한꺼번에 청산될 경우 엔화 매수와 달러 매도가 연쇄적으로 나타나면서 엔화 강세가 더욱 가팔라질 가능성이 있다. 시장에 쌓여 있던 투기적 엔화 매도 포지션이 오히려 엔화 상승의 연료가 될 수 있다는 얘기다.

연기금의 자금 흐름도 엔화 매수 재료로 주목받고 있다. 3일 일부 보도를 계기로 일본의 연금자산 운용기관인 GPIF가 국내 채권에 대한 투자를 늘릴 수 있다는 관측이 시장에 퍼졌다. 해외자산 투자 확대에 따른 엔화 매도 압력이 완화될 수 있다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다.

미국 경제지표가 예상보다 강한데도 엔화 약세가 제한된 점 역시 시장의 인식 변화를 보여주는 대목이다. 4일 발표된 미국 고용통계에서는 신규 고용 증가 폭이 시장 예상치를 웃돌았고, 감소했던 7월 고용도 증가로 수정됐다. 통상 미국 금리 인하 기대가 약해지면서 달러 강세·엔화 약세 압력이 커질 수 있는 결과였다.

그러나 엔화는 달러당 약 1엔 하락하는 데 그치며 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 미쓰이스미토모은행의 스즈키 히로시 수석 외환 전략가는 "미국 고용통계가 견조하더라도 엔화 강세가 이어질 것으로 보고 엔화를 사려는 움직임이 강하다"고 분석했다.

일본은행(BOJ) [사진=로이터 뉴스핌]

이제 시장의 관심은 엔화가 장기적인 상승 추세로 전환할 수 있을지에 쏠린다. 11일 발표되는 8월 미국 소비자물가지수(CPI)는 그 가능성을 가늠할 주요 지표다.

미국 물가가 예상보다 약하게 나오고 미 연방준비제도(Fed)가 16일까지 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 동결할 경우 엔화 강세가 한층 가속할 수 있다는 전망도 나온다. 아오조라은행의 모가 전략가는 이 경우 엔화가 달러당 152엔 정도까지 상승할 가능성이 있다고 내다봤다.

미국 CPI가 강하게 나오더라도 엔화 약세가 제한된다면 시장의 투자 전략 자체가 바뀔 가능성이 있다. 그동안 엔화 약세에 베팅해온 투자자들이 엔화 매도 전략의 수익성을 재검토하면서 추가적인 엔화 매수로 돌아설 수 있기 때문이다.

시장에서는 특히 달러당 155엔 선을 주목하고 있다. 155엔은 엔화 강세의 중요한 심리적·기술적 저항선으로 평가된다. 4~5월 엔화 매수 개입과 7월 미·일 공동 개입 이후에도 엔화는 이 수준을 뚫지 못했다.

하지만 최근의 엔화 강세가 이어진다면 155엔 선 돌파 가능성도 커지고 있다. 리소나홀딩스의 이구치 게이이치 수석 전략가는 "155엔 선을 돌파할 시점이 머지않아 올 것 같다"고 말했다.

미국 물가가 둔화하고 미 금리 인하 기대가 높아지는 동시에 일본 정부가 BOJ의 금리 인상 노선에 힘을 실어준다면 엔화 강세는 더욱 가팔라질 수 있다. 아오조라은행의 모가 전략가는 이런 조건이 충족될 경우 "150엔도 시야에 들어올 것"으로 전망했다.

goldendog@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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