현대위아, 무인지게차 공급 나선다…'물류 로봇' 라인업 확대

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대위아가 화물의 운반부터 상·하차까지 스스로 수행하는 무인지게차를 제조 현장에 공급하며 물류 로봇 사업을 확대한다.

현대위아의 무인지게차가 화물차에서 물건을 스스로 상·하차하는 모습. [사진=현대위아]

현대위아는 무인지게차를 내년 5월부터 기아 오토랜드 화성에 처음 적용한다고 7일 밝혔다. 회사는 완전 무인으로 상·하역이 가능한 지게차 공급은 국내 최초라고 설명했다.

무인지게차는 라이다와 비전 센서, 안전 스캐너 등을 활용해 공장 내부를 자율주행한다. 디지털 트윈 기술로 최적 이동 경로를 생성하고 비전 센서와 ICP 알고리즘을 통해 팔레트 위치를 실시간으로 인식한다. 팔레트가 목표 지점에서 최대 250㎜ 이동하거나 좌우로 10도 이상 틀어져도 인식할 수 있도록 설계했다.

최대 적재 하중은 4톤, 최고 속도는 시속 약 6.5㎞다. 차량 4면에는 안전 스캐너를 장착해 장애물을 감지하면 즉시 정지하도록 했다.

현대위아는 기존 자율주행 물류로봇(AMR), 주차로봇과 무인지게차를 모바일 로봇 브랜드 'H-Motion'으로 묶어 글로벌 제조·물류 시장 공략을 확대할 계획이다.

chanw@newspim.com