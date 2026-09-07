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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아모레퍼시픽이 브랜드와 혁신 기술을 아우르는 '2026 하반기 뉴뷰티(New Beauty) 이노베이션 챌린지' 참가 기업을 7일부터 20일까지 공개 모집한다.

아모레퍼시픽, 2026 하반기 '뉴뷰티 이노베이션 챌린지' 공모 포스터. [사진= 아모레]

올해 하반기부터는 기존에 별도 운영해온 브랜드와 기술 부문을 '브랜드 트랙'과 '테크 트랙'으로 통합해 연 2회 공모하며, 모집 분야도 뷰티·웰니스에서 메디컬 에스테틱까지 확대했다.

'브랜드 트랙'은 창업 5년 이내, 매출 50억 원 이하의 초기 브랜드 스타트업을 대상으로 뷰티·웰니스·뷰티 디바이스 브랜드를 모집한다. '테크 트랙'은 TIPS 추천 요건을 충족하는 기술 기반 스타트업을 대상으로 뷰티·메디컬 에스테틱 소재·기술, 미용·의료 디바이스, 디지털 뷰티 분야 기업을 모집한다.

최종 선발 기업에는 최대 5억 원 규모의 지분 투자 기회가 제공되며, 기술 기반 기업은 중소벤처기업부 TIPS 추천도 검토된다.

아모레퍼시픽 관계자는 "이번 챌린지는 브랜드와 기술을 함께 발굴하는 통합 체계로 개편하고 메디컬 에스테틱까지 영역을 확대했다는 데 의미가 있다"고 말했다.

참가 신청은 아모레퍼시픽 벤처스 공식 홈페이지에서 가능하며, 서류 심사와 두 차례의 대면 평가를 거쳐 11월 초 최종 기업을 선발할 예정이다.

fineview@newspim.com