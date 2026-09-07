자율주행 일상 속으로…서울서 미래 모빌리티 해법 찾는다

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서울서 '2026 글로벌 모빌리티 콘퍼런스' 개최

웨이모·엔비디아·현대차 등 참여

상용화·안전·보험·물류 논의

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 자율주행과 인공지능(AI) 등 첨단 모빌리티 기술을 국민이 일상에서 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 하기 위한 국제 논의가 열린다.

'2026 글로벌 모빌리티 콘퍼런스' 포스터 [자료=국토교통부]

7일 국토교통부는 한국교통안전공단(TS), 경제협력개발기구(OECD) 국제교통포럼(ITF)과 8일까지 서울 웨스틴조선호텔에서 '2026 글로벌 모빌리티 콘퍼런스'를 개최한다고 밝혔다.

이번 콘퍼런스에는 글로벌 모빌리티 기업과 전문가, 국제기구 등이 참여한다. 자율주행과 인공지능 등 첨단 모빌리티 기술의 상용화와 일상생활 확산에 따른 변화와 과제를 살펴보고 정책·산업의 방향을 논의한다.

올해 주제는 '혁신을 일상으로: 적응의 시대를 이끄는 혁신'이다. 모빌리티 혁신을 기술적 가능성에 머무르게 하지 않고 국민이 체감하는 일상으로 정착시키기 위한 정책·제도적 대응과 협력 방향을 모색한다는 의미를 담았다.

콘퍼런스에서는 자율주행 상용화와 첨단모빌리티와 도시, 자율주행차 안전과 보험, 수요응답형교통(DRT)·AI 기반 물류 등을 주제가 언급된다. 미래 모빌리티가 국민 삶의 질을 높이기 위한 발전 방향을 논의한다.

첫날인 7일 기조연설에서는 류긍선 카카오모빌리티 대표와 스티븐 한 웨이모 전무, 가우라브 아가왈 엔비디아 수석 디렉터가 확장되는 자율주행 모빌리티와 AI가 정의하는 안전한 모빌리티 등 모빌리티 혁신의 현재와 미래를 제시한다.

이어지는 전체 세션에서는 세바스찬 파핑거 보스턴컨설팅그룹(BCG) 부문장과 버나드 소리아노 캘리포니아 차량관리국(DMV) 정책부국장, 현성휘 포니 AI(Pony.ai) 실장이 자율주행 실증과 상용화를 위한 도전과제를 발제한다.

이재용 현대자동차그룹 스마트시티추진실장과 손하운 아처(Archer) 아시아태평양 총괄 등 글로벌 기업 관계자들도 첨단모빌리티로 재편되는 도시의 미래상을 공유하고 분야별 전문가들과 논의를 진행한다.

둘째 날인 8일에는 모빌리티 혁신 확대를 위한 국가 간 협력방안과 기술·안전·산업 등 다양한 관점에서 미래 모빌리티의 발전 방향을 다룬다.

오전에는 아시아 모빌리티 연구기관 특별세션을 통해 한국·필리핀·중국의 정책·연구 동향을 논의한다. ITF 특별세션에서는 모빌리티 혁신의 과거와 현재, 미래를 주제로 참여·소통형 논의를 진행한다.

오후에는 삼성화재가 자율주행차의 안전과 보험을, 건국대 모빌리티인문학 연구원이 모빌리티 인문학을 주제로 논의를 진행한다. TS와 대한교통학회는 DRT(수요응답형 대중교통) 의 지속가능한 발전 방향을, 한국해양수산개발원과 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UN ESCAP)는 AI 기반 물류 모빌리티를 다룬다.

이번 콘퍼런스에는 현대자동차그룹과 삼성화재, 카카오모빌리티, 웨이모, 엔비디아 등 글로벌 민간기업과 독일 미래모빌리티혁신클러스터(MCube), 중국 교통운수부과학연구원(CATS) 등 연구기관이 참여한다.

ITF와 UN ESCAP, 국제공항협의회 세계본부(ACI World), 국제도로운송연맹(IRU) 등 국제기구도 참여해 모빌리티 정책 방향과 글로벌 협력방안을 논의한다.

김윤덕 국토부 장관은 "자율주행, 인공지능이 이끄는 모빌리티 혁신은 우리의 일상 곳곳에서 일어나고 있지만 이제는 국민 모두가 체감할 수 있는 수준으로 더 큰 도약을 이뤄 나가야 한다"며 "국내외 모빌리티 혁신가들이 한자리에 모이는 만큼 미래 비전과 글로벌 협력 방향이 깊이 있게 논의되길 기대한다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. '2026 글로벌 모빌리티 콘퍼런스'는 어떤 행사인가요?

A. 자율주행과 인공지능(AI) 등 첨단 모빌리티 기술의 상용화와 일상 확산에 따른 변화와 과제를 논의하는 국제행사입니다. 국토교통부와 한국교통안전공단(TS), 경제협력개발기구(OECD) 국제교통포럼(ITF)이 7일부터 8일까지 서울 웨스틴조선호텔에서 개최합니다.

Q. 올해 콘퍼런스의 주제는 무엇인가요?

A. 올해 주제는 '혁신을 일상으로: 적응의 시대를 이끄는 혁신'입니다. 모빌리티 혁신을 기술적 가능성에만 머무르게 하지 않고 국민이 체감할 수 있는 일상으로 정착시키기 위한 정책·제도적 대응과 협력 방향을 모색한다는 의미를 담았습니다.

Q. 콘퍼런스에서는 어떤 모빌리티 현안을 다루나요?

A. 자율주행 상용화와 첨단모빌리티로 변화하는 도시, 자율주행차 안전과 보험, 수요응답형교통(DRT), AI 기반 물류 등을 다룹니다. 모빌리티 혁신 확대를 위한 국가 간 협력과 기술·안전·산업 측면의 발전 방향도 논의합니다.

Q. 자율주행 분야에서는 어떤 기업과 전문가가 참여하나요?

A. 류긍선 카카오모빌리티 대표와 스티븐 한 웨이모 전무, 가우라브 아가왈 엔비디아 수석 디렉터가 기조연설에 나섭니다. 세바스찬 파핑거 보스턴컨설팅그룹(BCG) 부문장, 버나드 소리아노 캘리포니아 차량관리국(DMV) 정책부국장, 현성휘 포니 AI 실장 등도 자율주행 실증과 상용화 과정의 과제를 논의합니다.

Q. 둘째 날에는 어떤 논의가 진행되나요?

A. 8일 오전에는 한국·필리핀·중국의 모빌리티 정책과 연구 동향, ITF 특별세션을 통한 모빌리티 혁신의 과거·현재·미래를 다룹니다. 오후에는 삼성화재가 자율주행차 안전과 보험을, TS와 대한교통학회가 DRT의 지속가능한 발전 방향을, 한국해양수산개발원과 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UN ESCAP)가 AI 기반 물류 모빌리티를 논의합니다.

chulsoofriend@newspim.com