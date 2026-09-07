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자율주행 일상 속으로…서울서 미래 모빌리티 해법 찾는다

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AI 핵심 요약

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  • 국토부가 7일 서울서 글로벌 모빌리티 콘퍼런스를 열었다
  • 자율주행·AI 상용화와 일상 확산 과제를 논의했다
  • 8일엔 국가 간 협력과 안전·산업 발전 방안을 다룬다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울서 '2026 글로벌 모빌리티 콘퍼런스' 개최
웨이모·엔비디아·현대차 등 참여
상용화·안전·보험·물류 논의

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 자율주행과 인공지능(AI) 등 첨단 모빌리티 기술을 국민이 일상에서 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 하기 위한 국제 논의가 열린다.

'2026 글로벌 모빌리티 콘퍼런스' 포스터 [자료=국토교통부]

7일 국토교통부는 한국교통안전공단(TS), 경제협력개발기구(OECD) 국제교통포럼(ITF)과 8일까지 서울 웨스틴조선호텔에서 '2026 글로벌 모빌리티 콘퍼런스'를 개최한다고 밝혔다.

이번 콘퍼런스에는 글로벌 모빌리티 기업과 전문가, 국제기구 등이 참여한다. 자율주행과 인공지능 등 첨단 모빌리티 기술의 상용화와 일상생활 확산에 따른 변화와 과제를 살펴보고 정책·산업의 방향을 논의한다.

올해 주제는 '혁신을 일상으로: 적응의 시대를 이끄는 혁신'이다. 모빌리티 혁신을 기술적 가능성에 머무르게 하지 않고 국민이 체감하는 일상으로 정착시키기 위한 정책·제도적 대응과 협력 방향을 모색한다는 의미를 담았다.

콘퍼런스에서는 자율주행 상용화와 첨단모빌리티와 도시, 자율주행차 안전과 보험, 수요응답형교통(DRT)·AI 기반 물류 등을 주제가 언급된다. 미래 모빌리티가 국민 삶의 질을 높이기 위한 발전 방향을 논의한다.

첫날인 7일 기조연설에서는 류긍선 카카오모빌리티 대표와 스티븐 한 웨이모 전무, 가우라브 아가왈 엔비디아 수석 디렉터가 확장되는 자율주행 모빌리티와 AI가 정의하는 안전한 모빌리티 등 모빌리티 혁신의 현재와 미래를 제시한다.

이어지는 전체 세션에서는 세바스찬 파핑거 보스턴컨설팅그룹(BCG) 부문장과 버나드 소리아노 캘리포니아 차량관리국(DMV) 정책부국장, 현성휘 포니 AI(Pony.ai) 실장이 자율주행 실증과 상용화를 위한 도전과제를 발제한다.

이재용 현대자동차그룹 스마트시티추진실장과 손하운 아처(Archer) 아시아태평양 총괄 등 글로벌 기업 관계자들도 첨단모빌리티로 재편되는 도시의 미래상을 공유하고 분야별 전문가들과 논의를 진행한다.

둘째 날인 8일에는 모빌리티 혁신 확대를 위한 국가 간 협력방안과 기술·안전·산업 등 다양한 관점에서 미래 모빌리티의 발전 방향을 다룬다.

오전에는 아시아 모빌리티 연구기관 특별세션을 통해 한국·필리핀·중국의 정책·연구 동향을 논의한다. ITF 특별세션에서는 모빌리티 혁신의 과거와 현재, 미래를 주제로 참여·소통형 논의를 진행한다.

오후에는 삼성화재가 자율주행차의 안전과 보험을, 건국대 모빌리티인문학 연구원이 모빌리티 인문학을 주제로 논의를 진행한다. TS와 대한교통학회는 DRT(수요응답형 대중교통) 의 지속가능한 발전 방향을, 한국해양수산개발원과 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UN ESCAP)는 AI 기반 물류 모빌리티를 다룬다.

이번 콘퍼런스에는 현대자동차그룹과 삼성화재, 카카오모빌리티, 웨이모, 엔비디아 등 글로벌 민간기업과 독일 미래모빌리티혁신클러스터(MCube), 중국 교통운수부과학연구원(CATS) 등 연구기관이 참여한다.

ITF와 UN ESCAP, 국제공항협의회 세계본부(ACI World), 국제도로운송연맹(IRU) 등 국제기구도 참여해 모빌리티 정책 방향과 글로벌 협력방안을 논의한다.

김윤덕 국토부 장관은 "자율주행, 인공지능이 이끄는 모빌리티 혁신은 우리의 일상 곳곳에서 일어나고 있지만 이제는 국민 모두가 체감할 수 있는 수준으로 더 큰 도약을 이뤄 나가야 한다"며 "국내외 모빌리티 혁신가들이 한자리에 모이는 만큼 미래 비전과 글로벌 협력 방향이 깊이 있게 논의되길 기대한다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. '2026 글로벌 모빌리티 콘퍼런스'는 어떤 행사인가요?

A. 자율주행과 인공지능(AI) 등 첨단 모빌리티 기술의 상용화와 일상 확산에 따른 변화와 과제를 논의하는 국제행사입니다. 국토교통부와 한국교통안전공단(TS), 경제협력개발기구(OECD) 국제교통포럼(ITF)이 7일부터 8일까지 서울 웨스틴조선호텔에서 개최합니다.

Q. 올해 콘퍼런스의 주제는 무엇인가요?

A. 올해 주제는 '혁신을 일상으로: 적응의 시대를 이끄는 혁신'입니다. 모빌리티 혁신을 기술적 가능성에만 머무르게 하지 않고 국민이 체감할 수 있는 일상으로 정착시키기 위한 정책·제도적 대응과 협력 방향을 모색한다는 의미를 담았습니다.

Q. 콘퍼런스에서는 어떤 모빌리티 현안을 다루나요?

A. 자율주행 상용화와 첨단모빌리티로 변화하는 도시, 자율주행차 안전과 보험, 수요응답형교통(DRT), AI 기반 물류 등을 다룹니다. 모빌리티 혁신 확대를 위한 국가 간 협력과 기술·안전·산업 측면의 발전 방향도 논의합니다.

Q. 자율주행 분야에서는 어떤 기업과 전문가가 참여하나요?

A. 류긍선 카카오모빌리티 대표와 스티븐 한 웨이모 전무, 가우라브 아가왈 엔비디아 수석 디렉터가 기조연설에 나섭니다. 세바스찬 파핑거 보스턴컨설팅그룹(BCG) 부문장, 버나드 소리아노 캘리포니아 차량관리국(DMV) 정책부국장, 현성휘 포니 AI 실장 등도 자율주행 실증과 상용화 과정의 과제를 논의합니다.

Q. 둘째 날에는 어떤 논의가 진행되나요?

A. 8일 오전에는 한국·필리핀·중국의 모빌리티 정책과 연구 동향, ITF 특별세션을 통한 모빌리티 혁신의 과거·현재·미래를 다룹니다. 오후에는 삼성화재가 자율주행차 안전과 보험을, TS와 대한교통학회가 DRT의 지속가능한 발전 방향을, 한국해양수산개발원과 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UN ESCAP)가 AI 기반 물류 모빌리티를 논의합니다.

chulsoofriend@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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