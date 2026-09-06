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[핌in잠실] 연장 혈투에도 LG 고우석 휴식한 이유 …"몸이 떠 있는 느낌이라더라"

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AI 핵심 요약

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  • 고우석이 5일 삼성전 연장전엔 등판하지 않았다.
  • 염경엽 감독은 시차 적응이 덜 됐다고 설명했다.
  • LG는 고우석을 7~8회 셋업맨으로 활용한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 돌아오자마자 1점 차 승리를 지켜냈던 고우석(LG)이 하루 뒤 연장 혈투에서는 끝내 모습을 드러내지 않았다. 이유는 단순한 휴식이 아니었다. 미국에서 막 돌아온 고우석에게 아직 필요한 것은 시차 적응이었다.

LG는 지난 5일 서울 잠실야구장에서 열린 삼성과 주말 3연전 마지막 경기에서 연장 11회 접전 끝에 3-4로 패했다. 6회 3점을 뽑아 리드를 잡았지만 7회 동점을 허용했고, 9회말 1사 만루와 11회말 무사 2루 등 여러 차례 찾아온 끝내기 기회를 살리지 못했다.

[서울=뉴스핌] 4일 잠실 삼성전에 마무리 투수로 등판해 1078일 만에 세이브를 기록한 LG 고우석. [사진 = LG 트윈스] 2026.09.05 wcn05002@newspim.com

경기가 길어지면서 LG는 불펜을 총동원했다. 3연투 후 하루를 쉬었던 마무리 손주영까지 9회초 1사 1, 2루에서 투입됐다. 손주영은 두 타자를 잡아내며 위기를 정리했다.

그런데 한 명이 보이지 않았다. 불과 하루 전인 4일 삼성전에서 복귀전을 치른 고우석이었다. 고우석은 당시 LG가 4-3으로 앞선 9회초 등판해 1이닝 무피안타 1볼넷 2탈삼진 무실점으로 승리를 지켰다. 최고 구속은 154㎞까지 찍혔다. 2023년 9월 22일 NC전 이후 1078일 만의 KBO리그 등판을 개인 통산 140번째 세이브로 장식했다.

선두타자 르윈 디아즈에게 스트레이트 볼넷을 내주며 출발은 불안했다. 하지만 이후 고우석은 빠르게 안정을 찾았다. 양우현을 컷 패스트볼 3개로 삼구 삼진 처리한 뒤 류지혁까지 헛스윙 삼진으로 돌려세웠고, 강민호를 2루수 뜬공으로 잡으며 경기를 끝냈다. 3년 가까운 공백이 무색할 정도로 강한 공은 여전했다.

때문에 5일 연장 승부에서 고우석의 등판을 예상할 만했다. 전날 15개밖에 던지지 않았고, LG가 선두권 추격을 위해 반드시 잡아야 할 삼성과 맞붙고 있었기 때문이다.

하지만 LG 염경엽 감독의 생각은 달랐다. 염 감독은 6일 삼성전을 앞두고 "아직 시차 적응 중"이라며 고우석의 몸 상태를 설명했다. 오랜 미국 생활을 끝내고 지난 1일 귀국한 지 불과 며칠밖에 지나지 않았다. 몸이 정상적인 생체 리듬을 찾지 못한 상태에서 연투까지 시키는 것은 무리라는 판단이었다.

[잠실=뉴스핌] LG 마무리 손주영(오른쪽)이 3일 잠실 두산전에서 3연투를 자처하며 팀의 1-0 승리를 지켰다. [사진=LG 트윈스] 2026.09.04 football1229@newspim.com

사실 화려했던 4일 복귀전조차 정상적인 컨디션에서 치른 경기가 아니었다. 염 감독은 "원래 4일 경기도 몸이 정상이 아니라서 나가서는 안 되는 것이었다"라고 털어놨다. 고우석이 현재 자신의 몸 상태를 두고 '붕 떠 있는 느낌'이라고 표현했다고도 전했다. 그럼에도 손주영이 앞선 두산 3연전에서 3연투를 소화해 세이브 상황에 나설 수 없었고, 고우석이 직접 등판 의지를 밝히면서 마운드에 올랐다.

결국 4일의 154㎞ 강속구와 세이브만 보고 고우석의 몸이 완전히 준비됐다고 판단할 수는 없었던 셈이다. 고우석의 LG 복귀 자체도 급박하게 이뤄졌다. 2023년 통합우승을 끝으로 포스팅 시스템을 통해 미국에 진출한 그는 샌디에이고와 계약한 뒤 마이애미, 디트로이트를 거쳤다. 긴 마이너리그 생활 끝에 올 시즌 미네소타에서 마침내 빅리그 데뷔까지 이뤘지만 4경기 등판에 그쳤다.

지난달 29일 미네소타에서 방출대기(DFA) 조처된 뒤 웨이버를 통과했고, 마이너리그 잔류 대신 프리에이전트(FA)를 선택했다. 이후 친정 LG 복귀를 결정했다. 1일 귀국한 고우석은 2일 LG와 계약기간 1년, 연봉 5억원에 계약했다. 시즌 도중 합류했기 때문에 실제로는 남은 3개월에 해당하는 1억5000만원을 받는다.

계약부터 복귀전까지 불과 이틀이었다. 3일 1군 선수단에 합류했지만 시차 탓에 컨디션이 떨어져 두산전을 끝까지 지켜보지 않고 먼저 숙소로 돌아가 휴식을 취하기도 했다.

[서울=뉴스핌] 4일 잠실 삼성전에 마무리 투수로 등판해 1078일 만에 세이브를 기록한 LG 고우석. [사진 = LG 트윈스] 2026.09.05 wcn05002@newspim.com

그런 상황에서 4일 곧바로 1점 차 9회를 막았다는 것 자체가 오히려 고우석의 경쟁력을 보여준 장면이었다. 동시에 LG가 당장 고우석을 연투와 멀티이닝에 투입하기보다는 몸 상태를 정상으로 끌어올리는 과정이 필요하다는 사실도 분명해졌다.

염 감독은 당분간 역할도 명확하게 구분할 계획이다. 마무리는 기존대로 손주영이다. 고우석은 존 케네디와 함께 7~8회 상대 타순과 매치업에 따라 투입하는 셋업맨 역할을 맡는다. 몸 상태가 완전히 올라오기 전까지는 부담을 조절하면서 활용하겠다는 구상이다.

반대로 손주영에게는 이번 주까지 총력전을 주문한다. 손주영은 1일부터 3일까지 LG의 올 시즌 첫 3연투를 소화한 뒤 하루를 쉬고 5일 다시 등판했다. 염 감독은 6일에도 세이브 상황이 오면 손주영을 투입하겠다고 예고했다. 다음 주부터 경기 사이 휴식일이 생기는 만큼 이번 주까지는 다소 무리를 감수해서라도 승부처를 잡겠다는 계산이다.

고우석 역시 6일에는 등판 가능한 상태로 대기한다. 다만 세이브 상황에서는 손주영이 먼저다. 고우석은 7~8회 승부처에서 자신의 차례를 기다린다.

wcn05002@newspim.com

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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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