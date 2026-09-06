경기도교육청, 제2회 경기 청소년 사이버 공격·방어대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 5일 청소년 보안캠프 대회를 열었다
- 6개월 캠프 마무리로 CTF 방식 실습이 진행됐다
- 도교육청은 화이트햇 해커 양성을 계속하겠다고 했다
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도교육청 관계자 "올바른 윤리의식 갖춘 정보보안 인재 육성 지속할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 '제2회 경기 청소년 사이버 보안 캠프' 참가 학생을 대상으로 지난 5일 '사이버 공격·방어대회'를 개최했다고 6일 밝혔다.
도교육청에 따르면 남부청사에서 열린 이번 대회는 지난 4월부터 시작된 6개월 과정의 캠프 마무리를 장식하는 행사로 참가 학생들이 그동안 쌓은 역량을 직접 확인하고 스스로 문제를 해결하는 화이트햇 해커(White-hat hacker)로 성장할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
앞서 진행된 캠프에서는 보안 윤리의식 함양, 웹 및 시스템 해킹 기초, 정보보호 기관 견학, 현직 전문가 멘토링 등 다양한 프로그램이 실시됐다. 또한 8월 예비 대회를 통해 대회 환경 적응과 대학 진학 특강 참여 기회도 제공됐다.
실제 환경과 유사한 Capture The Flag(CTF) 방식으로 치러진 본 대회에서 학생들은 웹해킹, 시스템해킹, 암호학, 리버스 엔지니어링 등의 문제를 제한 시간 내 해결하는 실습을 진행했으며 AI 공격·방어 교육을 통해 최신 기술 흐름을 파악했다.
경기도교육청 관계자는 "미래의 화이트햇 해커는 기술적 역량 이상으로 올바른 가치관과 책임감을 갖춰야 한다"며 "학생들이 사회를 안전하게 지키는 정보보안 인재로 성장할 수 있도록 현장 중심 교육을 계속해서 이어나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com