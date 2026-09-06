인천 송도서 국내 최대 반도체산업전 열려

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 6일 송도서 KPCA Show 2026 개최를 알렸다.
- 전시회는 9일부터 11일까지 229개 기업이 참가했다.
- AI·로봇 접목 기술 선보이며 MICE 홍보 기대다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 송도에서 국내외 반도체 기판과 첨단 패키징 기업들이 총집결하는 대규모 산업전시회가 열린다.
인천시는 오는 9일부터 11일까지 사흘간 송도컨벤시아에서 '2026 국제반도체기판 및 첨단패키징산업전(KPCA Show 2026)'을 개최한다고 6일 밝혔다.
올해로 23회째인 이번 행사는 인천시와 한국PCB반도체패키징산업협회가 공동 주최하고 인천관광공사와 케이와이아이엑스포가 주관한다.
전시회에는 LG이노텍, 삼성전기, 심텍, 하나마이크론, 스태츠칩팩코리아 등 국내외 229개 기업이 참가한다. 전시 규모는 895개 부스로 역대 최대 수준이다.
이번 전시회에서는 반도체 산업의 핵심 소재·부품·장비를 비롯해 PCB와 첨단 패키징 기술, 도금·표면처리, 청정 시스템 등이 선보인다. 특히 인공지능(AI)과 로봇 등 첨단산업과 접목된 최신 기술과 혁신 제품도 소개된다.
전시 기간에는 국제 심포지엄과 참가기업 세미나, 첨단기술 발표회 등도 마련된다. 국내외 기업과 전문가들이 반도체 기판 및 첨단 패키징 산업의 기술 동향과 글로벌 시장 전망을 공유하고 사업 협력과 기술 교류에 나설 예정이다.
인천시는 이번 행사가 반도체 산업 경쟁력과 함께 송도의 MICE(기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 인프라를 국내외에 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
박찬대 인천시장은 "첨단패키징 산업의 중심인 인천에서 이번 산업전시회가 열리는 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "앞으로도 기업 간 교류와 협력을 촉진해 인천이 MICE 산업과 비즈니스의 중심으로 성장할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com