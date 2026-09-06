영광군, 호우피해 극복 '특별재난지역' 선포 총력

AI 핵심 요약beta
- 영광군은 6일 집중호우 피해로 특별재난지역 선포를 건의했다.
- 장세일 군수는 전 부서에 피해 전수조사를 지시했다.
- 군은 조사 결과를 토대로 정부와 선포 협의를 추진한다.
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[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주 영광군이 최근 집중호우 피해가 발생함에 따라 정부에 특별재난지역 선포를 건의할 방침이다.
6일 영광군에 따르면 장세일 군수는 최근 각 부서와 읍·면에 집중호우로 인한 피해 조사를 지시했다.
영광지역은 최근 짧은 시간에 기록적인 폭우가 집중되면서 주택과 상가, 농경지, 농업시설을 비롯해 도로·하천·배수시설 등 지역 곳곳에서 피해가 발생했다.
장 군수는 각 읍·면장에게 마을 단위 전수 조사 수준으로 현황 조사를 지시했다.
조사 과정에서는 사진과 위치, 피해면적, 시설별 피해 정도 등 객관적인 증빙 자료를 최대한 확보하고, 피해액 산정과 국가재난관리정보시스템(NDMS) 입력이 지연되지 않도록 비상 체제를 가동한다.
실·과·소장에게는 직접 현장을 점검하고, 부서별 조사 결과를 매일 종합해 누락 여부와 피해액 산정의 적정성을 재점검하도록 했다.
영광군은 조사 결과를 토대로 전남광주특별시와 중앙정부와 협의해 특별재난지역으로 선포될 수 있도록 건의 활동에 나설 계획이다.
특별재난지역으로 선포될 경우 재난복구 과정에서 지방정부가 부담해야 하는 복구비의 일부를 국비로 추가 지원받을 수 있다.
피해 주민에게는 세금 납부 유예와 공공요금 감면 등 각종 간접 지원이 확대될 수 있다.
장 군수는 "지금 가장 중요한 것은 군민들이 '행정이 나의 피해를 제대로 보고 있고, 끝까지 책임지고 있다'고 느끼게 하는 것이 중요하다"며 "복구가 끝나고 군민들이 다시 평범한 일상으로 돌아가는 그날까지 긴장을 늦추지 말라"고 강조했다.
ej7648@newspim.com