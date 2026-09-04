박완수 경남지사 "자연보호·자원순환 사업 본격 추진…도민 안전·생명 지키겠다"

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 4일 양산 황산공원서 통합행사를 열었다.
- 박완수 지사는 기후위기 대응과 자원순환을 강조했다.
- 500여 명이 참석해 42개 체험·전시 부스를 운영했다.
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비전 선언 및 체험 부스 운영
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 기후위기 경고등이 켜진 경남 양산에서 환경과 자원순환이 한자리에 모였다.
경남도는 4일 양산 황산공원에서 환경의 날과 자원순환의 날을 함께 기념하는 '2026년 환경분야 통합 기념행사'를 개최했다고 밝혔다.
박완수 지사는 환경보전과 자원순환 실천에 힘써 온 유공자와 관계자들을 격려하고, 기후변화에 대응한 생활 속 환경 실천과 도민 안전의 중요성을 강조했다.
'도민과 함께 녹색 한걸음, 경남 환경 대도약'을 주제로 열린 이날 행사에는 박 지사를 비롯해 도민, 환경단체, 기업, 유관기관, 학생 등 500여 명이 참석했다. 환경비전 선언과 자원순환 유공자 표창, 기념 퍼포먼스가 진행됐으며 자원순환·환경교육·생태·기후 등을 주제로 한 42개 체험·전시 부스도 운영됐다.
박 지사는 "올해는 유달리 더운 한 해였고 경남에도 폭염과 폭우가 번갈아 일어나 많은 피해가 발생해 도민들께서 힘든 여름을 보내셨다"며 "최근 기후변화로 지구 곳곳에서 재난이 이어지는 만큼 환경과 자연, 자원순환의 소중함을 다시 한번 인식해야 한다"고 말했다.
이어 "아무리 기술과 문명이 발전해도 자연 앞에서 인간은 겸손해야 한다"며 "자연의 소중함을 항상 인식하면서 자원순환과 녹색생활을 실천하는 노력이 절실히 필요한 때"라고 강조했다.
박 지사는 "이러한 실천은 우리의 생명과 안전, 인류의 미래를 지키는 일"이라며 "경남도도 자연보호와 자원순환을 위한 사업을 적극 추진해 도민의 생명과 안전을 지키는 데 힘쓰겠다"고 다짐했다.
이번 행사는 환경의 날과 자원순환의 날을 통합해 개최하는 경남의 대표 환경행사로 자원순환과 녹색생활 실천 문화 확산, 도민 환경실천 의식 제고를 위해 마련됐다. 특히 양산에서는 처음 열리는 환경 분야 대표행사로 동부권 도민의 참여를 넓히고 민간단체·기업·교육기관 등이 함께하는 환경실천의 장으로 추진됐다.
news2349@newspim.com