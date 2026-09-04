[프로배구] 흥국생명, V리그 타이틀 스폰서 확정…3시즌 동행

AI 핵심 요약beta
- 흥국생명이 4일 KOVO와 V리그 타이틀 스폰서 계약을 맺었다.
- 계약은 2026-2027시즌부터 3시즌이며 공식명칭은 HK흥국금융 V리그다.
- KOVO와 흥국생명은 관중 증대와 저변 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 흥국생명이 향후 3시즌 동안 프로배구 V리그의 타이틀 스폰서로 나선다.
한국배구연맹(KOVO)은 4일 서울 마포구 상암동 KOVO 대회의실에서 흥국생명보험과 V리그 타이틀 스폰서 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약식에는 엄재용 KOVO 사무총장과 김형표 흥국생명 대표이사 등 관계자들이 참석했다.
계약 기간은 2026-2027시즌부터 2028-2029시즌까지 3시즌이며 후원 금액은 공개되지 않았다. 이에 따라 새 시즌 V리그의 공식 명칭은 'HK흥국금융 2026-2027 V리그'로 확정됐다.
흥국생명은 이번 계약을 통해 V리그 대회 명칭을 비롯해 엠블럼 사용권과 프로배구 연고지 경기장 내 광고권 등의 권리를 갖는다. KOVO와 흥국생명은 다양한 프로모션과 콘텐츠를 선보여 관중 증대와 프로배구 저변 확대에도 힘을 모을 계획이다.
앞서 KOVO는 지난해 9월 진에어와 1+1년 조건으로 타이틀 스폰서 계약을 체결했지만 2025-2026시즌을 끝으로 동행을 마쳤다. 이후 지난 4월 흥국생명과 타이틀 스폰서 업무 협약을 맺었고, 흥국생명 여자배구단 구단주인 이호진 태광그룹 회장이 KOVO 제9대 총재로 선임되면서 흥국생명은 새 회장사가 됐다.
김형표 흥국생명 대표이사는 "오랜 기간 배구단을 운영하며 한국 배구와 함께해 온 만큼 V리그 타이틀 스폰서로 새로운 동행을 시작하게 돼 뜻깊다"라며 "팬들이 배구를 더욱 가까이에서 즐길 수 있는 다양한 기회를 만들고 프로배구의 인기와 저변을 넓히는 든든한 동반자가 되겠다"라고 밝혔다.
엄재용 KOVO 사무총장도 "흥국생명과 향후 3시즌 동안 V리그의 새로운 여정을 함께하게 돼 기쁘다"라며 "V리그의 경쟁력을 높이고 팬들에게 더욱 즐거운 경험을 제공할 수 있도록 다양한 활동을 펼치겠다"라고 말했다.
한편 HK흥국금융 2026-2027 V리그는 오는 10월 31일 남자부 대한항공-현대캐피탈전과 여자부 GS칼텍스-한국도로공사전을 시작으로 6개월간의 대장정에 돌입한다.
wcn05002@newspim.com