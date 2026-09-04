익산시의회, '코스트코 유입인구 지역상권 연결' 상생전략 모색

AI 핵심 요약beta
- 익산시의회가 4일 코스트코 개점 대응 연구에 나섰다.
- 상생전략 연구회는 지역상권 활성화 방안을 모색했다.
- 교통·관광 연계 등 실효성 있는 정책 마련을 추진했다.
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김미선 대표의원 등 의원 8명 참여…내년 하반기 코스트코 개점 대비
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시의회는 내년 하반기 예정된 코스트코 개점에 따른 방문객 증가를 지역상권 활성화로 연결하기 위한 정책 발굴에 나섰다고 4일 밝혔다.
익산시의회 의원연구단체인 '익산시의회 지역상권 상생전략 연구회'는 이날 '익산시 지역상권 상생전략 연구용역' 착수보고회를 개최했다.
보고회에는 연구회 소속 의원과 관계 공무원, 연구진 등이 참석해 연구 추진 방향과 세부 과업 내용을 공유하고 지역경제 활성화를 위한 다양한 의견을 나눴다.
연구회는 김미선 의원을 대표로 정원상, 강이나, 박종대, 손문선, 유재구, 이중연, 황두관 의원 등 모두 8명으로 구성됐다.
이들은 코스트코 익산점 개점으로 늘어날 것으로 예상되는 유입인구를 기존 지역상권과 관광·문화 분야로 연결해 실질적인 경제 효과를 높이는 방안을 찾는 데 연구의 초점을 맞췄다.
연구용역은 국립군산대학교 산학협력단이 수행한다. 코스트코 개점에 따른 접근성과 이동 여건, 지역 관광·문화자원 연계 방안, 국내 관련 사례 등을 분석해 익산지역 여건에 적합한 정책 방안을 마련할 계획이다.
김미선 대표의원은 "내년 하반기 계획 중인 코스트코 개점으로 익산을 찾는 방문객이 크게 늘어날 것으로 예상되는 만큼 이를 지역경제 활성화의 기회로 활용할 방안을 미리 준비해야 한다"며 "이번 연구를 통해 글로벌 유통기업 코스트코의 익산 입점이 지역경제 활성화의 마중물이 될 수 있도록 익산의 여건과 특성에 맞는 실현 가능한 방안이 마련되기를 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com