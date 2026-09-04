제41회 '골든디스크', 내년 1월 베트남 하노이서 개최

AI 핵심 요약beta
- 골든디스크어워즈가 2027년 1월 9일 하노이서 열린다.
- 베트남 하노이 VEC 야외 특설무대에서 이틀간 개최된다.
- K팝 대형 행사 첫 개최로 현지 기대가 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 대한민국 대표 가요 시상식 '골드디스크어워즈' 41회 시상식이 내년 베트남 하노이에서 열린다.
'제41회 골든디스크어워즈'는 2027년 1월 9일와 10일 양일간 베트남 하노이 VEC 야외 특설무대에서 개최된다.
앞서 지난 7월 '골든디스크어워즈'가 하노이에서 열린다는 소식이 전해지자 높은 기대감에 현지 관심이 집중됐다. 이번 상세 일정 발표 역시 현지의 뜨거운 반응이 기대된다.
'골든디스크'는 이번에도 대형 스케일 공연을 준비한다. 공연장은 2만 5000석 규모의 'V 콘서트(Concert)'와 5만 석 규모의 '8 원더 콘서트(Wonder Concert)'가 열렸던 장소와 같은 베뉴다.
이 곳에서 베트남 가수의 대형 공연이 진행된 적은 있지만, K팝 가수가 참여하는 대형 이벤트가 개최되는 건 '골든디스크어워즈'가 처음이다.
하노이는 '골든디스크'의 여덟 번째 해외 개최지다. 그동안 오사카(26회), 쿠알라룸푸르(27회), 베이징(29회), 방콕(37회), 자카르타(38회), 후쿠오카(39회), 타이베이(40회)에서 시상식을 진행하면서 K팝을 사랑하는 수많은 음악 팬들을 만났다.
'골든디스크어워즈'는 한 해 동안 음악 팬들에게 큰 사랑을 받은 대한민국 대중음악을 선정하고 결산하는 무대다. 매해 화려한 라인업과 '골든디스크어워즈'에서만 볼 수 있는 특별한 퍼포먼스, 무대 그리고 수상 결과로 화제를 모은다.
alice09@newspim.com