중기중앙회, 혁신벤처 포럼 '모두가 찾는 코스닥' 개최

AI 핵심 요약beta
- 중기중앙회가 4일 코스닥 혁신 포럼을 개최했다.
- 코스닥 30주년 맞아 제도개선 방향을 논의했다.
- 상장비용 낮추고 투자자 보호 강화 필요성이 제기됐다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 한국중소기업학회와 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 혁신벤처 포럼 '모두가 찾는 코스닥-혁신 강소기업과 투자자가 함께 크는 자본시장'을 공동 개최했다고 4일 밝혔다.
이번 포럼은 올해로 개설 30주년을 맞은 코스닥시장이 중소·벤처기업의 자금조달과 성장을 뒷받침하는 혁신 플랫폼으로 도약할 수 있도록 제도개선 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 중소·벤처기업, 투자자, 학계, 시장운영기관 관계자 등 100여 명이 참석했다.
이날 포럼에서는 코스닥시장에서 기업이 겪는 과정을 단계별로 나눠 주요 애로사항과 제도적 문제점을 진단하고 개선방안을 논의했다.
정준혁 서울대 법학전문대학원 교수는 '혁신시장으로서 코스닥시장 활성화 방안'을 주제로 기조 발제에 나서 세계 주요 자본시장 간 기업 유치 경쟁을 중심으로 코스닥의 발전 방향을 제시했다.
이어 강형구 한양대 교수는 "우량 중소·벤처기업의 상장 진입비용과 불확실성을 낮추면서도 시장의 기업 선별 기능과 투자자 보호를 함께 강화해야 한다"고 강조했다.
이정민 벤처기업협회 사무총장은 "세그먼트 제도 시행과 상장폐지 기준 강화에 앞서 진입·성장·퇴출 전 과정을 아우르는 '코스닥 성장사다리 전환 프로그램'을 먼저 가동해야 한다"고 말했다.
tack@newspim.com