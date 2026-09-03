BTS '버터', 스포티파이서 15억 스트리밍…단체곡 통산 3번째

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 메가 히트곡 '버터(Butter)'가 15억 스트리밍을 달성했다.

3일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 지난 2021년 5월 발표된 방탄소년단의 디지털 싱글 '버터'가 누적 재생 수 15억 회를 돌파했다.

[그룹 방탄소년단(BTS). [사진=빅히트뮤직] 2026.06.24

이로써 방탄소년단은 '다이너마이트(Dynamite)', 콜드 플레이와의 협업곡 '마이 유니버스(My Universe)'에 이어 팀 단체곡 기준 통산 세 번째 스포티파이 15억 스트리밍 달성 기록을 세웠다.

'버터'는 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(2021년 6월 5일 자)에 1위로 직행했다. 이후 통산 열 번 정상에 올라 팀 최다 '핫 100' 1위 신기록을 세웠으며 총 20주간 차트에 머물렀다. 빌보드 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에는 73주, 79주 동안 이름을 올렸다.

뮤직비디오 역시 여전한 인기다. 방탄소년단은 지난 7월 '버터'로 팀 통산 7번째 11억 뷰 금자탑을 쌓았다. 해당 영상은 공개 당시 K팝 역대 최단기 1억 뷰 돌파 기록을 세운 바 있다.

alice09@newspim.com