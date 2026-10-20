뉴욕증시 개장 전 특징주...RTX·3M·노스롭 그루만↑ VS 애플·스틸다이내믹스↓

AI 핵심 요약beta
- 20일 뉴욕 증시 개장 전 주요 기업 실적에 따라 종목별 등락이 엇갈렸다
- RTX·노스롭 그루만·3M은 시장 예상 웃돈 실적에 상승했다
- GM·GE에어로스페이스·애플은 현금흐름 부진과 투자의견 하향에 하락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 20일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 기업들의 3분기 실적 발표와 투자은행의 투자의견 하향 조정, 행동주의 투자자의 지분 확보 소식 등이 영향을 미치면서 종목별 희비가 엇갈리고 있다.
미국 방산업체 RTX와 산업용 제품 제조업체 3M은 시장 예상을 웃도는 3분기 실적에 힘입어 상승하고 있다. 방산업체 노스롭 그루만도 순이익이 시장 기대를 웃돌면서 강세를 보이고 있다.
화학업체 솔스티스 어드밴스트 머티리얼스는 행동주의 투자자 스타보드밸류의 지분 확보 소식에 상승하고 있다.
반면 미국 자동차업체 제너럴모터스(GM)는 시장 예상을 웃도는 실적과 대규모 자사주 매입 계획 발표에도 하락하고 있다. 항공기 엔진 제조업체 GE에어로스페이스도 잉여현금흐름이 시장 기대에 미치지 못하면서 약세를 보이고 있다.
▶ 상승 종목
◆ RTX(RTX)
미국 방산업체 RTX는 개장 전 거래에서 1% 상승하고 있다. 3분기 실적이 시장 예상을 웃돈 것이 주가 상승을 이끌었다.
RTX의 3분기 일회성 항목을 제외한 주당순이익(EPS)은 2.26달러, 매출액은 249억7000만달러를 기록했다. 이는 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치인 주당순이익 1.78달러와 매출액 240억8000만달러를 모두 웃도는 수준이다.
◆ 노스롭 그루만(NOC)
미국 방산업체 노스롭 그루만은 개장 전 거래에서 0.5% 상승하고 있다. 3분기 실적이 엇갈린 가운데 주당순이익이 시장 예상을 웃돌았다.
노스롭 그루만의 3분기 주당순이익은 7.89달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치인 7.18달러를 상회했다.
다만 매출액은 111억2000만달러로 시장 예상치인 111억4000만달러에 소폭 못 미쳤다.
◆ 3M(MMM)
미국 산업용·안전 제품 제조업체 3M은 개장 전 거래에서 1% 상승하고 있다. 3분기 실적이 시장 예상을 웃돌면서 매수세가 유입됐다.
3M의 3분기 조정 주당순이익은 2.50달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치인 2.38달러를 상회했다.
◆ 솔스티스 어드밴스트 머티리얼스(SOLS)
미국 화학업체 솔스티스 어드밴스트 머티리얼스는 개장 전 거래에서 3% 상승하고 있다. 행동주의 투자자 스타보드밸류(Starboard Value)가 회사 지분을 확보했다는 소식이 주가를 끌어올렸다.
파이낸셜타임스(FT)는 소식통을 인용해 스타보드밸류가 솔스티스 어드밴스트 머티리얼스의 지분을 확보했다고 보도했다.
▶ 하락 종목
◆ 제너럴모터스(GM)
미국 자동차업체 제너럴모터스는 개장 전 거래에서 약 5% 하락하고 있다. 3분기 실적이 시장 예상을 웃돌았음에도 주가는 약세를 보이고 있다.
GM은 3분기 실적 발표와 함께 잉여현금흐름 전망치를 상향 조정하고 2026년 연간 실적 전망 범위를 축소했다.
또한 200억달러 규모의 새로운 자사주 매입 계획을 발표했다. 다만 구체적인 매입 일정은 공개하지 않았다.
◆ GE에어로스페이스(GE)
미국 항공기 엔진 제조업체 GE에어로스페이스는 개장 전 거래에서 약 2% 하락하고 있다. 연간 실적 전망치를 상향 조정했지만 잉여현금흐름이 시장 기대에 미치지 못한 것이 주가에 부담으로 작용했다.
금융정보업체 스트리트어카운트(StreetAccount)에 따르면 GE에어로스페이스의 잉여현금흐름은 20억4000만달러로 시장 예상치인 22억달러를 밑돌았다.
◆ 스틸다이내믹스(STLD)
미국 철강업체 스틸다이내믹스는 개장 전 거래에서 5.3% 하락하고 있다. 3분기 실적이 엇갈린 가운데 수익성이 시장 기대에 미치지 못하면서 매도세가 나타나고 있다.
스틸다이내믹스의 3분기 매출액은 시장 예상치를 웃돌았지만 주당순이익과 이익률은 모두 예상치를 밑돌았다.
다만 견조한 수요에 힘입어 고객 수주잔고는 전년 동기 대비 50% 증가했으며, 수주 물량은 2027년까지 이어지고 있다.
◆ 애플(AAPL)
미국 기술기업 애플은 개장 전 거래에서 약 1% 하락하고 있다. 투자은행 루프캐피털(Loop Capital)이 투자의견을 기존 '매수(Buy)'에서 '보유(Hold)'로 하향 조정한 것이 주가를 끌어내렸다.
루프캐피털 애널리스트들은 아이폰 판매 증가세 둔화와 높은 기업가치를 주요 우려 요인으로 지목했다.
koinwon@newspim.com