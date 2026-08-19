BTS '스윔', 美 'MTV VMA'서 '올해의 노래' 후보

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단 스윔이 18일 MTV VMA 올해의 노래 후보에 올랐다.
- 스윔은 빌보드 핫100 1위 직행 뒤 20주 연속 차트인했다.
- 방탄소년단과 제이홉은 베스트 K팝 후보에 함께 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 '스윔(SWIM)'이 미국 시상식 'MTV VMA'의 대상 격인 '올해의 노래' 후보로 지명됐다.
지난 18일(현지시간) '2026 MTV 비디오 뮤직 어워드(MTV VMA)'가 발표한 올해의 수상 후보 명단에 따르면, 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔'이 '올해의 노래' 부문에 노미네이트됐다.
'올해의 노래' 후보에 오른 마돈나와 사브리나 카펜터의 '브링 유어 러브(Bring Your Love)', 핑크팬서리스와 자라 라슨의 '스테이트사이드(Stateside)', 레이의 '웨어 이즈 마이 허즈밴드(WHERE IS MY HUSBAND!)' 등과 함께 경쟁한다.
방탄소년단은 '2021 MTV VMA'에서 '다이너마이트(Dynamite)'로 한국 가수 최초 '올해의 노래' 후보에 오른 바 있다. 올해 '스윔'으로 같은 부문에 노미네이트되어 다시 한번 수상에 도전한다.
'스윔'은 지난 3월 20일 공개 이후 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 1위로 직행한 뒤 20주 연속 차트인했다. 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(3월 27일~4월 2일 자)에 2위로 진입해 팀 자체 신기록을 썼다.
이 외에도 이들은 '베스트 K팝' 후보로 지목됐다. 방탄소년단은 2019년부터 2021년까지 3년 연속 이 부문 트로피를 거머쥐며 최다 수상 타이기록을 보유하고 있다.
또한 제이홉은 피처링에 참여한 르세라핌의 곡 '스파게티(SPAGHETTI)'로 같은 부문 후보에 들었다.
방탄소년단은 '2019 MTV VMA'에서 '베스트 그룹'과 '베스트 K팝' 2개 트로피를 들어올렸다.
또한 2020년에는 '베스트 팝', '베스트 K팝', '베스트 안무', '베스트 그룹' 등 4관왕을 차지했다. 이듬해는 '올해의 그룹'과 '베스트 K팝', '송 오브 서머'를 수상했고, 2022년에도 '올해의 그룹'으로 호명됐다.
2023년 정국이 솔로곡 '세븐(Seven)'으로 '송 오브 서머'를 받아 그룹과 개인을 아우르는 꾸준한 성과를 이어왔다.
'2026 MTV VMA'는 오는 9월 27일 개최된다.
alice09@newspim.com